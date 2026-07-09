Déjà vu: Francia elimina a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial

Mbappé se repuso de fallar un penalti con un golazo que abrió la cuenta y Dembélé puso el 2-0 que repite el marcador de las semis de Qatar 2022

La resistencia de Marruecos duró una hora en Boston, pero no llegó la revancha del Mundial de Qatar. Francia venció 2-0 a los Leones del Atlas, que sucumben por segunda justa mundialista a manos de los galos, que siguen en modo aplanadora: seis partidos, seis victorias, 16 goles a favor y apenas 2 en contra.

Marruecos siguió el plan que intentó Paraguay ante Francia en octavos, el mismo que ellos utilizaron ante España y Portugal en 2022 y reciclaron hace unos días contra Países Bajos en Monterrey. Tienen más fútbol que otras selecciones que gustan de las encerronas, pero le tuvieron demasiado respeto a los galos. Quizá el fantasma de hace tres años y medio influyó, cuando permitieron un gol de vestidor que cambió todo. El plan era hacer largo el partido y, si hay penaltis, no hay problema porque Bono es histórico en estos menesteres, como ahora puede dar testimonio Mbappé.

Francia realizó 13 tiros en la primera parte, sin éxito. Upamecano no pudo emular a Theo en Al Khor y falló en el área chica apenas al minuto 5. Los galos lo intentaron de todas las formas posibles, incluyendo una pena máxima que fabricó Mbappé, pero que no rubricó por un cobró sin fuerza ni colocación, agrandando la leyenda de Bono en los penaltis. Terminó siendo un paliativo.

Marruecos vivió su mejor momento al inicio de la segunda parte, cuando generó par de ocasiones de peligro en el área de Maignan, pero se echaron de nuevo atrás. El plan estaba funcionando hasta que Mbappé frotó la lámpara al 60′, con un disparo de parte interna que colgó a segundo poste. Solo un golazo pudo superar a Bono.

El gol de Mbappé ante Marruecos | REUTERS/Omar Aziz

Como le pasó a México ante Inglaterra, la crisis de permitir el 1-0 se magnificó porque llegó el segundo rápido. Al 66′, aprovechando la necesidad de Marruecos de ir al ataque, Francia tuvo más espacios y Ousmane Dembélé tuvo tiempo para pegarle de parte interna desde la frontal para el 2-0. Fue todo para Marruecos. Eso sí, la fiesta no pudo ser total para los galos porque Mbaappé salió lesionado al 77′.

Por tercera justa mundialista consecutiva, Francia está en semifinales, algo inédito en su historia en la Copa del Mundo. Mbappé, Dembélé, Olise y compañía esperan a Bélgica o España en Dallas en la antesala de la final.

Te puede interesar: