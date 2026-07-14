La Copa en tus Manos, en vivo | Post Francia vs España

Nuestros expertos de la Copa en Tus Manos analiza el post de las semifinales del Mundial entre España vs Francia y la previa del Inglaterra vs Argentina

Nuestros expertos de La Copa en Tus Manos analizarán todo lo que dejó la esperada semifinal del Mundial entre España y Francia, un partido que enfrentó a dos de las grandes favoritas para conquistar la Copa del Mundo. Además, el equipo de Claro Sports desmenuzará la previa del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, el segundo compromiso de las semifinales que definirá al último invitado a la gran final del torneo organizado por la FIFA.

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