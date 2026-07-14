Luca Orellano hereda el 10 de Rayados y marca distancia con Sergio Canales

El argentino reconoció la deuda de Monterrey con su afición y destacó el cambio de mentalidad del equipo bajo el mando de Matías Almeyda

Rayados prepara su debut en el Apertura 2026 | Imago 7

La salida de Sergio Canales abrió una nueva etapa en Rayados y también dejó disponible el dorsal ’10’, número que ahora llevará Luca Orellano en el Apertura 2026 de la Liga MX. El futbolista argentino asumió la responsabilidad, pero descartó que portar la camiseta del español implique ocupar el mismo rol dentro del equipo de Matías Almeyda.

“Creo que somos diferentes jugadores. Yo juego en otra posición que Sergio, yo soy más un extremo y me gusta jugar ahí. Obviamente, lo puedo hacer por dentro, pero mi posición principal es el extremo. Sergio era un creador de juego más pausante, pero como te digo, somos jugadores diferentes, y por más que tenga el número diez que tenía Sergio, la verdad que somos jugadores distintos”, comentó.

Orellano reconoció el paso de Canales por Monterrey y los números que dejó durante su etapa con el conjunto albiazul. Sin embargo, insistió en que el dorsal no debe determinar su rendimiento ni generar comparaciones, pues su objetivo será responder en la cancha desde sus propias características.

“Sergio, la verdad que tuvo un gran paso por acá, hizo muchos goles, muchas asistencias, pero creo que es un número. Tenga el número que tenga en la cancha, hay que rendir, y voy a tratar de demostrarlo”, señaló el argentino antes del inicio del nuevo torneo.

El extremo también se refirió al fracaso de Rayados en el Clausura 2026, certamen en el que el equipo no alcanzó los 20 puntos y quedó fuera de la pelea por el título. Orellano admitió que el plantel mantiene una deuda con la afición de Monterrey después de los resultados obtenidos durante el semestre anterior.

“Sabemos que el torneo pasado nos fue muy mal y, bueno, la gente también nos hizo saber eso. Sabemos que estamos en deuda con ellos, pero ahora es un torneo nuevo que arranca este fin de semana y la gente va a notar el cambio en el equipo. Ya lo vamos a demostrar desde el primer partido“, aseguró.

La llegada de Matías Almeyda al banquillo también modificó el trabajo y la mentalidad del grupo de cara al Apertura 2026. Orellano considera que Rayados llega mejor preparado al inicio de la Liga MX y destacó el impacto del entrenador argentino desde sus primeros días al frente del plantel.

“Creo que nos veo más preparados a todo el grupo. Matías, la verdad, es un gran técnico y nos lo hizo saber desde el primer día; cambió la mentalidad del equipo. Es una opinión personal, pero siento que nos va a ir muy bien esta temporada”, añadió. Rayados comenzará su participación en el Apertura 2026 el próximo sábado por la noche, cuando reciba a Santos.

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