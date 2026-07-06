Johan Vásquez, orgulloso pese a la eliminación: “El mundo se dio cuenta de quién era México”

Destacó algunos detalles que le costaron al equipo mexicano quedar fuera del Mundial 2026

Vásquez, dio la cara tras caer ante Inglaterra. | Imago7.

Johan Vásquez dio la cara después de la eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 ante Inglaterra. El defensa central reconoció que el golpe fue duro para el grupo, pero aseguró que el equipo se marcha con tranquilidad por la entrega mostrada en el campo durante una noche en la que el Tricolor compitió hasta el final ante uno de los candidatos al título.

“Creo que al final de cuentas era un objetivo de todos. No lo veíamos como algo inalcanzable”, señaló el zaguero mexicano en palabras para TUDN al explicar que el vestidor tenía claro que podía pelear por un lugar en los cuartos de final. Para Vásquez, México estuvo cerca de conseguirlo, aunque pequeños detalles terminaron por inclinar la eliminatoria del lado inglés.

El jugador aceptó que hubo aspectos en los que México pudo estar mejor, pero también dejó claro que ya no hay marcha atrás. “Hubo pequeños detallitos que pudimos haber estado mejor, pero qué le vamos a hacer. Ya no hay vuelta atrás. Nos vamos tranquilos porque dejamos todo en el campo”, expresó tras el partido.

Vásquez también destacó la magnitud del rival que dejó fuera al Tricolor. Inglaterra llegó a esta instancia como una de las selecciones señaladas para pelear por el campeonato y, pese a eso, México logró mantenerse con vida en el marcador hasta la recta final. “Perdimos contra un candidato”, agregó el defensor, quien también agradeció el apoyo recibido durante toda la competencia.

Sobre lo que se habló en el vestidor al descanso, luego de que México se acercó en el marcador antes del medio tiempo, Johan explicó que el mensaje fue positivo. El equipo sentía que estaba cerca del empate y que todavía podía cambiar la historia del partido. “Eran cosas positivas, que estábamos a nada. De hecho, cerramos el partido casi empatado en el medio tiempo”, comentó.

El defensa reconoció que el penalti a favor de Inglaterra en el segundo tiempo fue un golpe mental para el equipo mexicano, aunque resaltó que el grupo volvió a reaccionar y se acercó nuevamente en el marcador. “Nos vino un poquito mentalmente mal el tema del penal, pero pudimos acercarnos de nuevo y no tuvimos suerte”, dijo.

Para Vásquez, México generó las oportunidades suficientes para competir por el resultado, pero faltó precisión en los momentos decisivos. “Tuvimos muchas llegadas. Falta un pequeñito pizco de suerte”, apuntó el central, al resumir una noche en la que el Tricolor presionó, insistió y obligó a Inglaterra a defender la ventaja en los últimos minutos.

Finalmente, Johan Vásquez aseguró que esta Copa del Mundo le deja un aprendizaje enorme y un agradecimiento especial para la afición mexicana. “Se dio cuenta el mundo de quién era México, ya sea como jugador o como afición. Si estamos unidos podemos hacer grandes cosas”, sentenció el defensa, en un mensaje que buscó cerrar la participación del Tri con orgullo, pese a la eliminación.

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