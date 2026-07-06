Inglaterra deja atrás el recuerdo de Maradona y recupera la sonrisa 40 años después en el Estadio Azteca

El equipo de los Tres Leones elimina a la selección mexicana 3-2 en octavos de final y se olvida un poco del tropiezo ante Argentina en México 86

Inglaterra recupera la sonrisa en el Azteca. | Claro Sports / Alejandra Suárez

El Estadio Azteca volvió a ser escenario de un partido de eliminación directa para Inglaterra en una Copa del Mundo. Esta vez, el resultado fue distinto. La selección de los Tres Leones venció 3-2 a México en los octavos de final del Mundial 2026 y consiguió su primera victoria mundialista en este recinto desde hace cuatro décadas, al avanzar a los cuartos de final.

El triunfo representa el cierre de un capítulo que permaneció abierto desde el 22 de junio de 1986, cuando Inglaterra disputó su último encuentro mundialista sobre el césped del Azteca. Aquella tarde cayó 2-1 ante Argentina en los cuartos de final y quedó eliminada en uno de los partidos más recordados en la historia del futbol.

En esta ocasión, Jude Bellingham marcó dos goles y Harry Kane convirtió un penal para darle la ventaja a Inglaterra. México respondió con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, también desde los once pasos, pero el marcador ya no cambió y el conjunto dirigido por Thomas Tuchel aseguró su lugar entre los ocho mejores del torneo.

El recuerdo de la ‘Mano de Dios’ y ‘el Gol del Siglo’

La última visita de Inglaterra al Azteca había quedado marcada por Diego Armando Maradona. El capitán argentino anotó los dos goles del triunfo 2-1 sobre los ingleses en los cuartos de final del Mundial de México 1986, un partido que trascendió por dos acciones que forman parte de la historia de la Copa del Mundo.

El primer tanto llegó al minuto 51. Maradona saltó junto al portero Peter Shilton y golpeó el balón con la mano izquierda. El árbitro Ali Bin Nasser validó la anotación y, después del encuentro, el argentino explicó que había sido un gol marcado “un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios”, frase que dio origen al nombre con el que se conoce esa jugada.

Cuatro minutos más tarde apareció otra acción histórica. Maradona tomó el balón en su propio campo, dejó atrás a varios futbolistas ingleses, eludió al portero y anotó el 2-0, en una jugada que años después fue elegida por la FIFA como el “Gol del Siglo”. Gary Lineker descontó para Inglaterra en la recta final, pero Argentina avanzó a las semifinales y posteriormente conquistó el campeonato mundial.

Inglaterra escribe una nueva historia en el Azteca

Cuarenta años después, Inglaterra regresó al mismo estadio con un rival distinto y un desenlace diferente. El conjunto europeo sufrió, pero dejó atrás el recuerdo de aquella eliminación frente a Argentina y consiguió una victoria que lo mantiene con vida en el Mundial 2026.

El triunfo sobre México también representa la primera victoria de Inglaterra en un partido mundialista disputado en el Estadio Azteca desde su presentación en este escenario en 1986. El recinto que quedó ligado a la Mano de Dios y al Gol del Siglo ahora suma otro episodio para la historia de los Tres Leones, esta vez con un resultado favorable que les permite avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

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