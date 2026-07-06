Guillermo Martínez: “Si teníamos que caer, iba a ser de pie… nadie creía en nosotros”

El delantero destaca la entrega, unión y orgullo del Tri, que dejó todo en la cancha y generó ilusión en la afición en el Mundial en casa

Tras la eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026, Guillermo Martínez compartió sus impresiones sobre el desempeño del equipo ante Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor cayó 3-2 en un partido lleno de intensidad y emociones.

El delantero destacó la entrega de todo el equipo y el apoyo de la afición: “Agradecer a este país tan hermoso que nos dio, nos entregó el corazón. nos ilusionamos todos juntos y como lo vuelvo a repetir, esta selección si tenía que caer iba a caer de pie”, expresó Martínez en palabras retomadas en zona mixta, quien enfatizó que, más allá del resultado, el equipo mostró carácter y unión.

Sobre lo que significó el Mundial para los jugadores y el país, señaló: “Yo lo puedo resumir como algo inolvidable, algo inolvidable por todo lo que se creó, por toda la ilusión que se transmitió. Creo que lo más importante es que la gente se sintió identificada con este equipo, porque realmente no solamente fue de dientes para afuera, la realidad es que este equipo fue una familia y eso creo que ahorita duele más porque es como si estuviera golpeado un hermano. Y creo que todos estaríamos tristes en esa situación, pero igual como familia nos vamos a levantar”.

El delantero también reflexionó sobre el marcador y lo que se vio en la cancha, considerando que el conjunto tricolor dejó todo en la cancha buscando remontar el resultado.“Y yo creo que, como lo he dicho, hubo aciertos, errores y de todo tipo de situaciones durante los 90 minutos. Fue un partido fantástico, ambos nos entregamos, vimos que México puede competir con las potencias mundiales.”

Martínez resaltó la importancia de mantener la cabeza en alto, tras la actuación brindada ante una potencia y aseguró que aunque en el inicio nadie creía en ellos, al final brindaron una gran actuación en el Mundial.

“Tenemos que levantar la cara y sobre todo agradecerle a la afición, a este país. Es algo hermoso que nos enorgullece representar… Iniciamos sin que nadie creyera en nosotros y eso incluye a todos, hasta realmente también ustedes (prensa). Creo que esa fue una parte muy importante que juntos en ese núcleo de nosotros allí adentro del CAR nos hicimos fuertes para transmitirle eso también a la gente y bueno, creo que la gente se sintió también, creo yo, muy representada con este equipo porque como lo dije morimos en la raya”

Finalmente, el delantero subrayó el legado que deja esta generación: “El legado, así como tú lo llamas, es la familia. Calidad tiene de sobra este país y se demostró a lo largo del campeonato… La selección mexicana va por buen camino, está en muy buenas manos. Se viene trabajando muy bien, estamos compitiendo con potencias mundiales y lo único que puedo decir es que falta poco“.

El Tricolor cierra así su participación en el Mundial 2026, dejando claro que el espíritu del grupo y la conexión con la afición serán la base para futuros procesos y torneos internacionales.

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