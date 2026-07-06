Edson Álvarez, entre lágrimas y frustración tras la eliminación del Mundial 2026: “México lo dio todo”

El mediocampista mexicano habló del golpe tras caer ante Inglaterra, el respaldo de la afición y el futuro del grupo nacional

Edson Álvarez lamenta la eliminación de México. | Ale Suárez Claro Sports.

La eliminación de la selección mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un golpe dentro del vestidor tricolor. México cayó 2-3 ante Inglaterra en el Estadio Azteca y se quedó a la orilla de avanzar a una nueva instancia de cuartos de final, en una noche marcada por la reacción del equipo, el respaldo de la afición y la frustración tras el silbatazo final.

Uno de los jugadores que habló después del partido fue Edson Álvarez, mediocampista mexicano que pertenece al West Ham United de Inglaterra, aunque pasó la última temporada cedido en el Fenerbahçe de Turquía. El futbolista reconoció el impacto de la derrota, pero también defendió la forma en la que el equipo compitió ante una selección inglesa de jerarquía.

“Muy poco que decir. La verdad que el equipo lo dio todo ante una selección de jerarquía. Creo que en ningún momento nos sentimos menos. Yo creo que todo el tiempo estuvimos buscando lo que pensamos que era nuestro. Bueno, realmente hay poco que decir”, expresó Edson para TUDN tras la eliminación de México.

El Tricolor llegaba a este duelo con la portería imbatida en el torneo, pero Inglaterra logró romper esa solidez en un partido de eliminación directa. A pesar del marcador, México se mantuvo en competencia hasta el final y encontró respuesta en la tribuna, donde la afición despidió de pie al equipo después de la derrota.

Álvarez también habló sobre ese vínculo con los seguidores mexicanos, quienes acompañaron al equipo durante todo el Mundial. Para el mediocampista, el apoyo desde las gradas fue una parte fundamental del recorrido de la selección mexicana en el torneo y una de las razones por las que el grupo intentó sostenerse en los momentos de mayor exigencia.

“Sí, realmente desde que inició esto sabíamos que la gente era fundamental para nosotros. En cada paso que dimos, su energía nos llenaba de alegría. Poder darle una alegría a esta gente que realmente ha sufrido mucho en general. Queremos hacerlo por ellos”, señaló el jugador mexicano.

El partido ante Inglaterra representaba una oportunidad para que México diera otro paso en casa y se instalara entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. Sin embargo, el equipo dirigido por Javier Aguirre no logró completar la remontada y cerró su participación en octavos de final, instancia en la que volvió a encontrarse con un rival de peso internacional.

Más allá de la eliminación, Edson Álvarez pidió observar el crecimiento del grupo durante el proceso. El mediocampista recordó que el equipo llegó al torneo entre dudas y cuestionamientos, pero consideró que la respuesta colectiva mostró una base de trabajo que debe mantenerse para el futuro de la selección mexicana.

“Sí, yo creo que desde el principio hubo muchas dudas en este grupo de jugadores y creo que lo vimos todos hasta el final. Creo que es el camino que se tiene que seguir con los talentos, con los chicos que hay. De verdad, duele muchísimo porque es una familia, un grupo espectacular de principio a fin. Duele mucho”, agregó.

México cerró así su participación en el Mundial 2026 con una derrota ante Inglaterra, pero también con el reconocimiento de su afición en el Estadio Azteca. Para Edson Álvarez, el golpe deportivo no borra la unión interna ni el compromiso mostrado por el grupo, aunque la eliminación dejó una sensación de oportunidad perdida en una Copa del Mundo disputada en casa.

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