Jude Bellingham elogia a México tras eliminarlos en el Azteca: “Juegan con mucho corazón”

El mediocampista inglés fue elegido MVP tras su doblete en el Azteca y destacó la entrega del Tri, el ambiente en México y el pase a cuartos

Jude Bellingham fue una de las figuras de la noche en el Estadio Azteca. El mediocampista de Inglaterra y del Real Madrid fue elegido como el mejor jugador del partido después de marcar un doblete en el triunfo 2-3 sobre México, resultado que dejó al Tricolor fuera del Mundial 2026 en los octavos de final.

Más allá de su actuación individual, Bellingham dedicó parte de sus declaraciones a reconocer el trabajo de la selección mexicana y el ambiente que se vivió en el inmueble. El futbolista inglés destacó la intensidad del equipo dirigido por Javier Aguirre y la conexión que tuvo el público con su selección durante el partido.

“México es un equipo muy fuerte, juegan con mucho corazón, los últimos días aquí fueron increíbles, el Azteca, un estadio muy histórico, era un placer jugar aquí”, declaró Bellingham en zona mixta tras el encuentro, en una frase que resumió el respeto del mediocampista hacia el rival y hacia el escenario mundialista.

El jugador del Real Madrid también habló sobre lo que significó competir en un ambiente como el del Estadio Azteca, donde México buscaba instalarse en los cuartos de final por segunda ocasión en su historia. Para Bellingham, la atmósfera del partido tuvo un peso especial dentro de su experiencia en la Copa del Mundo.

En declaraciones a BBC Sport, el mediocampista inglés señaló que el ambiente fue “con diferencia, el mejor” que ha vivido en el fútbol internacional. También destacó la pasión del país por su selección y la forma en la que Inglaterra fue recibida durante su estancia en México.

“El ambiente fue, con diferencia, el mejor que he vivido en el fútbol internacional. Este país, como nación futbolística, es magnífico. La acogida que recibimos al bajar del avión, aunque hostil, fue preciosa al ver la pasión que un país puede sentir por su selección”, expresó.

Bellingham también analizó la forma en la que Inglaterra logró sostener el resultado en un partido de alta exigencia. El mediocampista explicó que el equipo resistió momentos de presión y valoró la respuesta colectiva de los titulares y de los futbolistas que ingresaron desde la banca.

“Es difícil resumirlo todo. Con diez hombres defendiendo como defendimos nuestra área, siendo tan efectivos en su área. Momentos de gran presión en años anteriores, viéndolo como aficionado, de niño, Inglaterra probablemente se habría derrumbado, pero nos mantuvimos unidos hasta el último segundo. Los jugadores que entraron, los que fueron titulares, se dejaron la piel y lo dieron todo. De eso se trata este equipo”, comentó.

El jugador inglés también se refirió a una acción defensiva que, desde su perspectiva, pudo tener un valor similar al de sus goles. Bellingham recordó un despeje en la primera mitad, cuando el marcador aún mantenía el partido abierto y el empuje del público mexicano elevaba la presión sobre Inglaterra.

“Pudo haberlo sido. Con el marcador 2-1, el partido aún estaba abierto, sobre todo cuando marcaron. Parecía que el estadio casi se venía abajo. Así que probablemente fue un despeje importante, tan importante como los goles, pero esta victoria es mucho más que yo. Es gracias a los jugadores que entraron, a los aficionados que vinieron a México, que probablemente tuvieron un viaje difícil y pagaron con su dinero ganado con esfuerzo. Es el desempeño de todo un país”, agregó.

Tras recibir el premio al mejor jugador del partido, Bellingham también dejó un mensaje dirigido a los aficionados ingleses que acompañaron a su selección en el Estadio Azteca. En tono de celebración, les pidió extender la fiesta después de una noche que colocó a Inglaterra en los cuartos de final.

“Tómense otra oportunidad y envíen un mensaje a sus jefes diciéndoles que no van a venir mañana. Eso es todo”, dijo el mediocampista, en una frase que provocó la reacción de los seguidores ingleses presentes en el inmueble.

Bellingham también imaginó la celebración en Inglaterra después del triunfo ante México. El futbolista aseguró que uno de sus sueños es formar parte de una selección capaz de unir a su país y entregar noches que permanezcan en la memoria de los aficionados.

“Me imagino que es una locura. No importa de dónde seas ni a qué te dediques, me imagino que todos están juntos. Eso es con lo que sueño: formar parte de esta selección inglesa, unir a mi país, brindarles noches como esta que disfrutarán durante muchos años. Estoy muy orgulloso de este equipo. Lo que hemos logrado esta noche es espectacular”, afirmó.

Sobre el arbitraje, el mediocampista evitó profundizar en la polémica y señaló que las decisiones forman parte del partido. Bellingham reconoció que el contexto de un Mundial exige aceptar ese tipo de situaciones, aunque consideró que Inglaterra hizo lo suficiente para avanzar.

“Las decisiones arbitrales son las que son. Es el Mundial y ellos también son humanos. Aunque ahora sea fácil decirlo, son humanos, nosotros hicimos mucho más que ellos, pero no hay problema, pasamos”, declaró.

Con la victoria en el Estadio Azteca, Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde enfrentará a Noruega, selección que eliminó a Brasil en la misma ronda. Bellingham pidió ir paso a paso y advirtió que el siguiente rival representa un desafío diferente para el conjunto inglés.

“Seguimos partido a partido. Al fin y al cabo, se trata de ganar en octavos de final. En cuartos de final, Noruega representa una amenaza diferente, con algunos jugadores que conocemos muy bien, algunos de clase mundial, así que tendremos que estar preparados. Dios mío, si no puedes disfrutar de una noche como esta, aunque sea por una sola noche, entonces no sé para qué sirve”, cerró.

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