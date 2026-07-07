Jáminton Campaz tuvo la clasificación de Colombia, pero perdonó a Suiza en el tiempo extra

Colombia estuvo a un paso de avanzar en el tiempo extra, pero Jáminton Campaz falló un mano a mano con Gregor Kobel en los octavos de final frente a Suiza.

Jáminton Campaz erra gol con Colombia | Carl Recine Getty Images via AFP.

Jáminton Campaz tuvo en sus pies la oportunidad más clara de la Selección Colombia durante el tiempo extra del duelo de octavos de final frente a Suiza. Cuando el partido parecía encaminado a definirse desde el punto penal, el atacante apareció con una inmejorable ocasión para darle la clasificación al combinado cafetero, pero no logró concretar frente al arco rival.

La acción nació tras una intensa presión de Daniel Muñoz sobre Granit Xhaka, quien cometió un error en la salida al intentar despejar el balón. El rebote favoreció a Campaz, que quedó completamente habilitado para encarar en velocidad y quedar mano a mano con el arquero Gregor Kobel, generando la ilusión de toda la afición colombiana.

Sin embargo, en el momento de la definición, el futbolista del Rosario Central no pudo mantener la precisión. Su remate salió elevado y terminó pasando por encima del travesaño, desperdiciando una oportunidad inmejorable para sentenciar la clasificación de Colombia antes de la definición por penales. La acción provocó la incredulidad de sus compañeros y de los miles de aficionados que ya celebraban lo que parecía ser el gol del triunfo.

La Selección Colombia volvió a quedarse en el camino antes de lo esperado en una Copa del Mundo. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo cayó ante Suiza en la definición desde el punto penal, luego de igualar sin goles durante los 120 minutos de juego, y se despidió en los octavos de final, una instancia que deja un sabor amargo para un equipo que llegaba con la expectativa de, al menos, instalarse entre los ocho mejores del certamen.

Más allá del esfuerzo mostrado durante el compromiso, el gran problema de la ‘Tricolor’ volvió a ser la falta de eficacia en el último tercio del campo. Colombia generó oportunidades para resolver la serie antes de los penales, pero la ausencia de contundencia terminó pasando factura una vez más. La incapacidad para convertir las opciones más claras terminó condenando al equipo, que vio cómo el sueño mundialista se escapaba desde los once pasos y cerró su participación con una nueva eliminación prematura.

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