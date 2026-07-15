La Copa en tus Manos, en vivo | Previa del Argentina vs Inglaterra

Inglaterra y Argentina se juegan el pase a la gran final. Sigue el análisis y la previa en la multiplataforma de Claro Sports

La emoción del Mundial continúa con una de las semifinales más esperadas del torneo. La Copa en tus Manos presenta una cobertura especial de la previa entre Inglaterra y Argentina, dos selecciones que buscarán el último boleto a la gran final después de superar exigentes compromisos en los cuartos de final.

El conjunto inglés llega tras vencer 2-1 a Noruega, mientras que la Albiceleste aseguró su lugar entre los cuatro mejores al imponerse 3-1 a Suiza. Ambos equipos se medirán en un duelo con historia y con figuras que buscarán marcar la diferencia en la recta final de la Copa del Mundo.

En La Copa en tus Manos, los especialistas de Claro Sports analizarán las claves del encuentro, el momento que vive Lionel Messi, las fortalezas y dudas de Inglaterra, así como los duelos individuales que podrían definir al primer finalista. Sigue la mejor previa y toda la cobertura en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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