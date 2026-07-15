Fernando Gaviria desafía un pinchazo y roza la victoria en la etapa 11 del Tour de Francia

El colombiano del Caja Rural – RGA Seguros terminó en la novena posición de la etapa destinada a los velocistas.

Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2026/ Loic VENANCE / AFP.

Este miércoles se corrió una etapa más del Tour de Francia. Después de un sprint muy intenso, los honores fueron para Soren Waerenskjold, noruego del Uno-X Mobility. Aprovechó su buena posición en los últimos metros para picar en punta y superar a todos los favoritos.

El velocista superó a Olav Kooij y al propio Jasper Philipsen, quien estuvo en el foco de la polémica por una aparente conducta irregular. En cuanto a la clasificación general, no se presentaron novedades en la zona alta, manteniéndose el suspenso por ingresar al top 10 en las próximas etapas de montaña.

No fue fácil por los 34 grados de temperatura. El principal llamado a figurar, entre los colombianos, resultó ser Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA). Experto en el embalaje, no corrió con la fortuna esperada y demostró su capacidad, resistiendo a pesar de las dificultades sobre el epílogo de carrera.

Fernando Gaviria, del pinchazo a la octava colocación

El cafetero tuvo un esfuerzo gigante. Formó parte del pelotón, muy expectante a pesar de una pequeña fuga que se mantuvo durante casi toda la etapa, hasta que fue neutralizada a falta de doce kilómetros.

Después de que el lote principal empezara a preparar el final, Gaviria sufrió un pinchazo que lógicamente no estaba en los planes. Cedió terreno al punto de que su equipo resignara posibilidades, pero remontó por su cuenta y terminó entre los diez mejores de la fracción.

Gaviria hasta recibió la bendición de Pogacar en el sprint. Pasó al lado suyo y recibió un espaldarazo del líder de la Grande Boucle. Gasolina para plantar cara y no darse por vencido, sellando su mejor presentación hasta ahora en una etapa del Tour de Francia.

A 4 km de meta. Tadej Pogacar le dice al colombiano Gaviria que vaya con todo al sprint final, Gaviria va al frente. Isaac del Toro atrás del esloveno. Tods los favoritos aquí. Etapa 11. Tour de Francia 🇪🇨🇲🇽🇸🇮💛 pic.twitter.com/HRScrve2he — metiendopedal (@metiendopedal) July 15, 2026

Así van los colombianos en la clasificación general

Todavía Egan Bernal sigue en la pelea de reingresar al top 10 del escalafón. Después de la etapa 11, así queda el decorado:

11° – Egan Bernal (Netcompany INEOS) – +12:15

30° – Harold Tejada (XDS Astana Team) – +50:49

39° – Einer Rubio (Movistar Team) – +1:11:44

40° – Sergio Higuita (XDS Astana Team) – +1:12:03

165° – Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) – +2:57:41

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