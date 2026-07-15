Rating Colombia del 14 de julio de 2026, según CNC: El Mundial mantiene a Caracol en la cima

La programación del Canal Caracol se mantiene como la más vista del país. El duelo entre Francia y España fue el programa con mayor rating en Colombia.

Mbappé y Lamine Yamal en un duelo individual | Reuters.

La televisión colombiana sigue teniendo un claro dominador. En plena recta final del Mundial de 2026, la programación del Canal Caracol continúa liderando las preferencias de los televidentes, impulsada por la transmisión de los partidos más importantes del torneo. La semifinal entre Francia y España, emitida por Gol Caracol, se convirtió en el contenido más visto de la jornada, ratificando el fuerte impacto que ha tenido la Copa del Mundo en los índices de audiencia y consolidando al canal como el gran líder del rating nacional.

Rating en Colombia del 14 de julio de 2026, según CNC

Gol Caracol Francia vs España – Caracol TV | 12,53% Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 10,71% La Vuelta al Mundial en 80 risas – Caracol TV | 8,10% Previa Gol Caracol Francia vs España – Caracol TV | 6,77% Tormenta de Pasiones – Caracol TV | 6,40% Pa Quererte Parte 2 – RCN | 6,27% Pa Quererte Parte 1 – RCN | 5,74% Vecino Parte 1 – Caracol TV | 5,49% Noticias Caracol Medio Día – Caracol TV | 5,43% Espacio Político Partido Conservador – Caracol TV | 5,36%

Programación de fútbol para hoy

2:00 p.m. | Inglaterra vs Argentina | Semifinal del Mundial | RCN, Caracol, Win Sports, DSports y Disney+.

¿Cómo se mide el rating en Colombia?

En efecto, hay varias compañías que se encargan de la medición de contenidos, pero ninguna es tan fiable como el Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta se encarga de estipular el rating a diario en la televisión colombiana.

Para publicar los resultados, primero se toman los datos de cientos de miles de decodificadores en territorio colombiano, los cuales son analizados en tiempo real. Con eso se saca la preferencia de los televidentes. La dinámica se encamina a definir el porcentaje de puntuación, recordando que si usted cambia de canal, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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