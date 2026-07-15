¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 15 de julio? Resultados y posiciones

El Tour de Francia 2026 afronta su etapa 12 con Egan Bernal, Fernando Gaviria y los demás colombianos listos para una nueva batalla en la carretera.

Egan Bernal en el Tour de Francia | Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

La etapa 11 del Tour de Francia 2026 volvió a tener un desenlace ideal para los velocistas, con un emocionante embalaje masivo que definió al vencedor tras una jornada sin mayores sobresaltos para los hombres de la clasificación general. Entre los colombianos, el mejor desempeño fue para Fernando Gaviria, quien logró meterse en la pelea del sprint y cruzó la meta en la octava posición, mientras que Egan Bernal, Harold Tejada, Sergio Higuita y Einer Rubio llegaron con el pelotón principal, manteniendo sus objetivos de cara a las etapas de montaña que se avecinan.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 15 de julio

Posición Nombre Equipo Tiempo 8. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 4” 49. Egan Bernal Netcompany INEOS Cycling Team – 103. Einer Rubio Movistar Team – 158. Sergio Higuita XDS Astana Team – 167. Harold Tejada XDS Astana Team –

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 12:15 30. Harold Tejada XDS Astana Team 50:49 39. Einer Rubio Movistar team 1:11:44 40. Sergio Huguita XDS Astana Team 1:12:03 165. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 2:57:21

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 12 del Tour de Francia 2026?

La etapa 12 del Tour de Francia 2026 se pondrá en marcha a las 6:30 a.m. (hora de Colombia), momento en el que el pelotón iniciará el recorrido con la salida neutralizada desde el Circuito Nevers Magny-Cours. Entre los protagonistas estarán los cinco representantes colombianos: Egan Bernal, Harold Tejada, Sergio Higuita, Einer Rubio y Fernando Gaviria, quienes buscarán destacarse en una nueva jornada de la Grande Boucle.

Así será la etapa 12 del Tour | Tour de Francia Oficial.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Como es habitual, ESPN y la plataforma de streaming Disney+ llevarán las emociones del Tour de Francia para México, así como en territorio colombiano, dicha transmisión comienza a las 06:30 de la mañana, hora colombiana, 05:30 a.m. para los mexicanos.

A esto hay que sumarle la transmisión de canales nacionales como RCN TV y Caracol sobre las 08:30 de la mañana. De igual modo, Claro Sports le llevará todos los detalles. con un completo minuto a minuto.

Te puede interesar