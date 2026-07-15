Peloteando, en vivo | Miércoles 15 de julio

Publicado por Tania Suárez

No te pierdas el mejor morning show deportivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

El Mundial entra en su etapa decisiva y este miércoles Peloteando analizará todos los temas que marcan la agenda del torneo. El programa revisará el pase de España a la final tras eliminar a Francia, el debate sobre si la selección española es la principal candidata al título y las declaraciones de Didier Deschamps, quien expresó su inconformidad con el arbitraje después de la semifinal.

La mesa de expertos también abordará la carrera por la Bota de Oro, donde Kylian Mbappé se mantiene en la pelea pese a la eliminación de Francia. Además, se analizará el esperado enfrentamiento entre Inglaterra y Argentina, un duelo que definirá al segundo finalista y que tendrá un atractivo especial con el primer enfrentamiento de Lionel Messi ante la selección inglesa en categoría mayor.

Otro de los temas será el mano a mano entre Lionel Messi y Harry Kane, quienes llegan como protagonistas en la lucha por el liderato de goleo del Mundial. No te pierdas Peloteando, el morning show de Claro Sports que ofrece análisis, debate y toda la información de la Copa del Mundo a través de su multiplataforma.

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