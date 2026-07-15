Intentan asaltar la casa de Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final

Dos personas intentaron ingresar durante la madrugada a su domicilio en Esplugues de Llobregat

Lamine Yamal intenta ser robado en España | REUTERS/Hannah Mckay

Lamine Yamal vivió horas de contraste después de que España consiguió el boleto a la final del Mundial 2026. Mientras el atacante permanece concentrado con la selección, dos personas intentaron ingresar durante la madrugada a su domicilio en Esplugues de Llobregat, municipio ubicado en la zona metropolitana de Barcelona.

El incidente ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana, cuando el equipo de seguridad privada detectó por medio de las cámaras a dos sujetos con pasamontañas que se encontraban sobre el muro exterior de la propiedad. Ninguno de ellos logró acceder al interior de la vivienda.

Los vigilantes reaccionaron antes de que el intento avanzara. Al darse cuenta de que habían sido descubiertos, los dos sospechosos bajaron del muro, escaparon a pie y abandonaron la zona antes de la llegada de las autoridades.

El personal encargado de proteger el domicilio reportó de inmediato lo sucedido a los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de Cataluña. La investigación quedó en manos de la División de Investigación Criminal, que ya trabaja para identificar a las personas involucradas.

Por ahora, el caso es investigado como una tentativa de robo con fuerza, debido a que los sospechosos habrían tratado de superar una de las barreras de acceso a la casa. Las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia serán parte de las pruebas analizadas por los agentes.

Las autoridades también recibieron reportes de otros intentos de robo ocurridos durante la misma madrugada en viviendas de la urbanización. Por esa razón, una de las líneas de investigación busca establecer si se trató de una serie de ataques en la zona o si el domicilio del jugador fue elegido de manera directa.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni objetos robados, ya que la presencia de los guardias impidió que los sujetos entraran. Tampoco se ha informado que familiares del futbolista se encontraran en riesgo durante el intento de acceso.

El caso se registró horas después de que Yamal participó en el triunfo de España sobre Francia en las semifinales de la Copa del Mundo. Mientras La Roja prepara el partido por el título, la policía catalana continúa las investigaciones para determinar quiénes estuvieron detrás del intento de robo y si existe alguna relación con otros hechos ocurridos en el mismo vecindario.

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