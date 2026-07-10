¡Rechazo total! La Federación Colombiana de Fútbol se pronuncia sobre las amenazas hacía Jáminton Campaz

Mediante un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida e integridad de Jáminton Campaz.

Jáminton Campaz | VERITY GRIFFIN/ GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Los hinchas de Colombia han señalado un nombre y apellido por la eliminación de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Jáminton Campaz ha sido completamente crucificado por los aficionados ‘cafeteros’ luego de fallar el mano a mano con el portero Gregor Kobel al minuto 114.

Sin embargo, la frustración, tristeza y rabia, de algunos colombianos ha trascendido de una manera completamente inadecuada. El extremo de la Selección Colombia ha recibido amenazas contra él y su familia por lo cual no ha podido ni retornar a territorio colombiano.

El futbolista de Rosario Central de Argentina ya se ha pronunciado en sus redes sociales dejando un claro mensaje. “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

La Federación Colombiana de Fútbol muestra su apoyo a Jáminton Campaz

La Federación Colombiana de Fútbol no se ha hecho ajena a estos hechos. Mediante su página web publicó un comunicado rechazando rotundamente las amenazas hacía este jugador. “La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informa a la opinión pública que rechaza de manera categórica las amenazas contra la vida e integridad de Jáminton Campaz y de su familia, proferidas después del partido entre las selecciones de Colombia y Suiza”.

“Ningún deportista. ni ningún miembro de su entorno debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo. El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol expresa su total solidaridad y respaldo a Jáminton Campaz, a su familia, a todos los jugadores de la Selección Colombia y a la delegación en general” complementa la institución colombiana.

Por último hace un llamado a las autoridad colombianas. “Asimismo, solicita a la Fiscalía General de la Nación adelantar, con la mayor celeridad, las investigaciones necesarias para identificar, judicializar y sancionar a los responsables de estos hechos”. El nacido en Tumaco hace 26 años vive momentos de suma tensión y ansiedad en torno a su seguridad.

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