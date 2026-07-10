Barcelona y Borussia Dortmund llegan a un acuerdo por Karim Adeyemi

Luego de que el conjunto alemán rechazó la primera oferta por el delantero, todo indica que el conjunto catalán ya logró un acuerdo con los negriamarillos

Karim Adeyemi cerca de llegar al Barcelona | Claro Sports

Karim Adeyemi está cerca de convertirse en jugador del Barcelona después de que el club catalán y el Borussia Dortmund alcanzaran un acuerdo para su traspaso. La operación habría quedado encaminada este viernes 10 de julio y ahora depende de la firma de los contratos, los exámenes médicos y el anuncio de las instituciones involucradas.

El Barcelona pagaría cerca de 22 millones de euros como cantidad fija, además de siete millones en variables, según Fabrizio Romano. Los bonos estarán relacionados con el número de partidos disputados por el atacante y los títulos que consiga durante su etapa con el conjunto azulgrana, por lo que el costo total podría alcanzar los 29 millones.

La negociación avanzó después de que el Borussia Dortmund rechazara una primera propuesta de 20 millones de euros. El conjunto alemán buscaba recuperar una parte de la inversión realizada en 2022, cuando incorporó al delantero procedente del RB Salzburgo por una cifra cercana a los 30 millones.

Adeyemi había manifestado su intención de jugar en el Barcelona y no contemplaba otras opciones para continuar su carrera. El futbolista de 24 años firmará un contrato por cinco temporadas, una vez que se completen los documentos y los procedimientos previos a su presentación.

El atacante puede desempeñarse por ambas bandas y también como delantero. Su velocidad le permite atacar espacios detrás de la línea defensiva, mientras que su capacidad para cambiar de posición ofrece una alternativa para la rotación ofensiva del Barcelona durante la temporada 2026-2027.

Hansi Flick ya trabajó con Adeyemi durante su etapa como seleccionador de Alemania. El entrenador lo hizo debutar con el combinado absoluto en 2021 y el jugador marcó en la victoria por 6-0 frente a Armenia. Antes de llegar a Dortmund, registró 33 goles y 19 asistencias en 94 partidos con el RB Salzburgo.

En su última campaña con el Borussia Dortmund, Adeyemi sumó 10 goles y seis asistencias en 39 apariciones. Su balance con el club alemán quedó en 36 anotaciones y 22 pases para gol en 146 encuentros, números con los que cerraría su etapa en la Bundesliga antes de incorporarse al proyecto dirigido por Flick.

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