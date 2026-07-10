Rating Colombia del 9 de julio de 2026, según CNC: Caracol goza con el Mundial

El Canal Caracol cuenta con 9 programas en el top 10 de la programación de este jueves 9 de julio del 2026.

Dembélé anota el segundo gol de Francia | Reuters

Sin lugar a dudas el Mundial está acaparando público desde su inicio el pasado 11 de junio. Eta recta final, los cuartos de final que se juegan en Estados Unidos se han robado las miradas en todo el planeta. Colombia no es la excepción, ya que este jueves 9 de julio, los espectadores vibraron con la victoria de Francia sobre Marruecos.

Rating en Colombia del 9 de julio de 2026, según CNC

1. Gol Caracol: Francia vs Marruecos | Canal Caracol | 10.85%

2. Noticias Caracol PRM | 10.07%

3. La vuelta al mundo en 80 risas | Canal Caracol | 8.40%

4. Noticiero del Senado | Canal Caracol | 7.55%

5. Noticias Caracol MD | 7.09%

6. Noticias Caracol, avance | 6.51%

7. Gol Caracol: previa, Francia vs Marruecos | Canal Caracol | 6.45%

8. EFE | Canal Caracol | 6.42%

9. Pa’ quererte | Canal RCN | 5.94%

10. Vecinos, parte 1 | Canal RCN | 5.81%

Programación de fútbol para este viernes, 10 de julio de 2026

02:00 p.m. | España vs Bélgica | Cuartos de final del Mundial 2026.

Método para medir el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating de los últimos cinco días en Colombia

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