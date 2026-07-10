¡Quiere el bicampeonato! Jannik Sinner supera a Djokovic y regresa a la final de Wimbledon

El italiano venció a Novak Djokovic en sets corridos y disputará el título ante Alexander Zverev, quien busca conquistar su segundo Grand Slam consecutivo

Jannik Sinner jugará ante Zverev en la final de Wimbledon | Reuters

Jannik Sinner está de regreso en la final de Wimbledon. El italiano derrotó a Novak Djokovic por 6-4, 6-4 y 6-4 para clasificar nuevamente al partido por el título en el All England Club, donde buscará defender la corona conquistada el año pasado y levantar el sexto Grand Slam de su carrera. Su rival será Alexander Zverev, reciente campeón de Roland Garros.

Será la primera final de Grand Slam de Sinner en la temporada. Entre 2024 y 2025 conquistó cuatro títulos de major y disputó otras dos finales, pero el inicio de 2026 fue muy distinto. En el Abierto de Australia, donde buscaba el tricampeonato, cayó en semifinales precisamente ante Djokovic. Meses después, en Roland Garros, sufrió problemas físicos por el calor y desperdició una ventaja de dos sets para terminar eliminado por Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda.

Ahora volvió al escenario donde conquistó su último Grand Slam. El de San Cándido resolvió el encuentro en dos horas y 20 minutos apoyado en un servicio prácticamente impecable y una presión constante sobre el segundo saque del serbio. El número uno del mundo enfrentó apenas un punto de quiebre, que logró salvar, mientras que Djokovic concedió 13 oportunidades y cedió su servicio en tres ocasiones, suficientes para definir cada uno de los sets.

Las estadísticas reflejaron el dominio del italiano. Terminó con 16 aces, ninguna doble falta, ganó el 88% de los puntos con su primer servicio y el 61% con el segundo. Djokovic, en cambio, apenas ganó el 34% de los puntos cuando falló el primer saque. Sinner explotó el segundo servicio durante todo el partido para tomar el control de los intercambios desde la devolución, e imponer su potencia y precisión.

Con este triunfo, amplió su ventaja en el historial frente a Nole a siete victorias por cinco. Además, ganó seis de los últimos siete enfrentamientos entre ambos. Cuatro de esos duelos fueron semifinales de Grand Slam: Wimbledon 2025 y 2026, Roland Garros 2025 y el Abierto de Australia 2026, donde el serbio obtuvo su única victoria reciente.

Zverev, el último obstáculo

Alexander Zverev derrotó a Arthur Fery para alcanzar por primera vez la final de Wimbledon apenas un mes después de conquistar Roland Garros, el primer Grand Slam de su trayectoria. Tras romper la barrera que durante años lo persiguió en los grandes torneos, buscará ahora convertirse en uno de los pocos jugadores de la Era Abierta capaces de ganar Roland Garros y Wimbledon en la misma temporada.

El historial favorece ampliamente a Sinner. El italiano lidera la serie por 10 victorias contra cuatro y acumula nueve triunfos consecutivos sobre el alemán. La última vez que el teutón logró arrebatarle un set fue en la final de Viena 2025, encuentro que también terminó ganando Sinner. Desde entonces enlazó seis victorias consecutivas en sets corridos, cuatro de ellas durante esta temporada.

En 2026, derrotó a Zverev en su camino al título de Indian Wells, Miami y Montecarlo, además de vencerlo en la final del Masters 1000 de Madrid. La última victoria del alemán en el enfrentamiento directo se remonta a 2023. Sin embargo, esta será la primera vez que enfrente al renovado alemán, que rompió su sequía de Majors en Roland Garros y llega con la confianza más alta de su carrera.

Djokovic sigue esperando el Grand Slam 25

Para Novak Djokovic, la derrota prolonga la búsqueda de su vigesimoquinto título de Grand Slam. El serbio, de 39 años, no conquista un major desde el US Open de 2024 y, en las últimas tres temporadas, acumula seis eliminaciones en semifinales y dos finales perdidas.

Aun así, Wimbledon continúa siendo el torneo donde más competitivo se mantiene. Alcanzó las semifinales por octava edición consecutiva y volvió a hacer historia durante el campeonato. Superó a Roger Federer como el tenista varonil con más victorias individuales en Wimbledon al llegar a 107 triunfos, disputó el partido de cuartos de final más largo en la historia del torneo —cinco horas y 15 minutos ante Felix Auger-Aliassime— y alcanzó su decimoquinta semifinal en el All England Club, un récord absoluto en la rama varonil. Además, se convirtió en apenas el segundo jugador de la Era Abierta con 39 años o más en llegar a las semifinales de Wimbledon, junto al australiano Ken Rosewall.

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