Sebastián Villa y una larga novela que llega a su fin: ¿regresa a Boca Juniors?

Todo indica que el extremo colombiano retornará a la escuadra ‘Xeneize’ después de tres años.

Sebastián Villa, jugador de Independiente Rivadavia | REUTERS

Parece que todo será cuestión de tiempo para que Sebastián Villa vuelva a Boca Juniors. Sin duda, el extremo pasó a ser uno de los mejores jugadores del fútbol argentino tras su paso por Independiente Rivadavia. En el modesto equipo, donde conquistó la Copa Argentina, volvió a tener un nombre importante en el fútbol.

La puerta parecía cerrada entre ambas partes. Hace poco tiempo el ‘Xeneize’ preguntó por sus condiciones, al igual que el propio River Plate, sin obtener una respuesta positiva por parte de la dirigencia del equipo de su propiedad. Boca abrió nuevamente las conversaciones, mientras que se baja el telón de la Copa del Mundo.

Sebastián Villa, cerca de Boca Juniors

De hecho, el periodista Tato Aguilera indicó que Villa ya tiene un acuerdo total para reforzar el equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena. Todo esto se dio después de una confirmación que marca un antes y un después en la operación: el cafetero no viajó con la delegación mendocina para el duelo ante Tigre por 16avos de final.

El extremo, blanco del debate en la convocatoria de Néstor Lorenzo a la Copa del Mundo con la eliminada Colombia, llegaría al equipo tras una venta que supera los seis millones de dólares. Vale anotar que su contrato vencía en diciembre de 2027, por lo que la intención de Villa fue crucial para que se concretara el traspaso.

“Acuerdo por Sebastián Villa. El futbolista colombiano vuelve a Boca. Se están intercambiando los contratos y si está todo “ok” de lo conversado, entre mañana y lunes, viaja a Buenos Aires para hacerse la revisión médica. No había viajado para jugar su partido por Copa Argentina”, aseveró el periodista.

ÚLTIMO MOMENTO: Sebastián Villa será refuerzo de Boca Juniors. Hay acuerdo entre el Xeneize e Independiente Rivadavia de Mendoza.

El futbolista colombiano vuelve a Boca. pic.twitter.com/OEcAvdq7V7 — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) July 11, 2026

El jugador de 30 años retorna a Boca después de figurar en Libertadores y el entorno doméstico este semestre. En total sumó 80 partidos con la ‘Lepra Mendocina’, de los cuales marcó 13 goles y 24 asistencias. Un ídolo indiscutido a pesar de sus antecedentes judiciales.

Será cuestión de días para que Boca anuncie el fichaje en caso de que los exámenes médicos salgan a la regla. Vale reseñar que el puntapié de la temporada será en Copa Argentina, el próximo jueves 16 de julio, en el duelo ante Sarmiento por los 32avos de final. Una semana más tarde, afrontará la ida por el Playoff de Sudamericana frente a O’Higgins de Chile.

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