Richard Ríos, Daniel Muñoz y Luis Díaz rompen el silencio tras eliminación de Colombia del Mundial

Los jugadores de la ‘Tricolor’ se siguen manifestando por la decepcionante eliminación del equipo en los octavos de final de la cita orbital.

Colombia, eliminada del Mundial 2026/ REUTERS/Lee Smith.

Toda Colombia aún no pasa el ‘guayabo’ de lo que fue la eliminación de la Selección el pasado martes del Mundial 2026. Los sentimientos y la nostalgia por haber abandonado de manera anticipada golpean más fuertes este sábado, ya que se jugará esa llave entre Suiza y Argentina por los cuartos de final del certamen orbital, compromiso que pudo disputar la ‘Tricolor’.

Pues bien, días después siguen llegando las reacciones de los jugadores, después de quedar afuera del campeonato, tras los cobros desde el punto penal, donde Dávinson Sánchez y el ‘Cucho’ Hernández erraron, dándole la alegría a los suizos y el desconsuelo al pueblo colombiano. En esta oportunidad Luis Díaz, Richard Ríos y Daniel Muñoz se manifestaron.

Luis Díaz

“Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial. No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa”, inició escribiendo el jugador del Bayern Munich.

“Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera. Gracias por creer siempre en nosotros”, ultimó el guajiro.

Ricard Ríos

“Gracias por creer, por cada mensaje, por cada oración y por acompañarnos en cada paso. Escuchar nuestro himno en un Mundial erizaba la piel, y aunque estábamos a miles de kilómetros de casa, ustedes hicieron que se sintiera como si fuéramos locales . Ese cariño y ese apoyo son algo que nunca vamos a olvidar”, agradeció el mediocampista del Benfica.

Daniel Muñoz

“Difícil de asimilar lo que pudo ser y no fue, pero CADA UNO DE NOSOTROS estamos tranquilos por que lo dimos todo por que no nos ahorramos nada por que esta familia cayó infinidad de veces y nos levantamos aún más fuertes; y si me preguntan que pasó ? o decimos: otra vez pasó lo mismo de siempre muy bien pero al final nada de nada…”, aseguró el lateral del Crystal Palace.

“COLOMBIA les prometo que volveremos a defender nuestra bandera 🇨🇴 con todas nuestras fuerzas una y otra vez, las veces que sean necesarias.. Este es el sueño de cualquier jugador de fútbol y lo que más me llena es que esta familia glorifico y honro el nombre de Dios y eso es más que ganancia, Dios los bendiga y recuerden que toda la gloria y honra es para El”, reseñó.

Ahora la Federación Colombiana tendrá tiempo suficiente para tomar decisiones importantes, comenzando por la renovación o no de Néstor Lorenzo en la dirección técnica de la Selección. Después, qué jugadores convocados al Mundial se les terminó el ciclo en la ‘Tricolor’. Preparar los primeros partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre del año en curso. Y lo más importante el proyecto deportivo para encarar la Copa América del 2028.

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