Peloteando, en vivo | Sábado 11 de julio

Peloteando repasa la actualidad de la máxima fiesta del fútbol con los últimos dos partidos de los cuartos de final: Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza

El Mundial 2026 entra en su fase más emocionante y en Peloteando analizamos uno de los partidos más esperados de los cuartos de final: Noruega contra Inglaterra. Dos selecciones con generaciones de enorme talento se enfrentan por un lugar entre los cuatro mejores del torneo. El duelo entre Erling Haaland y Harry Kane acapara todos los reflectores. Ambos llegan inspirados tras ser figuras en los octavos de final y prometen un partido lleno de emociones, goles y grandes momentos que podrían definir el rumbo de la Copa del Mundo.

Además, revisamos las posibles alineaciones, las probabilidades del encuentro, el historial entre ambas selecciones y todo lo que necesitas saber antes del silbatazo inicial en el Estadio Miami. No te pierdas Peloteando, donde analizamos las últimas noticias del Mundial 2026, los partidos más importantes y toda la actualidad del deporte con el mejor equipo de Claro Sports.

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