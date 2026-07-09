La Copa en tus manos, en vivo: previo del Francia vs Marruecos

Se define al primer semifinalista de la Copa del Mundo 2026, donde los marroquíes buscan cobrar revancha ante los franceses

La emoción de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 continúa con una nueva edición de La Copa en Tus Manos para analizar a fondo el enfrentamiento entre Francia y Marruecos, un partido que se disputará en el Estadio Boston y que pondrá en juego el primer boleto a las semifinales del torneo.

Nuestra mesa de analistas repasarán el camino de ambas selecciones hasta esta instancia. El conjunto galo llega tras terminar con paso perfecto en el Grupo I y eliminar a Paraguay en la ronda previa, mientras que el cuadro del norte de África buscará mantenerse en la pelea después de superar a Canadá y mantener vivo el sueño de convertirse en el primer representativo africano en avanzar hasta una final mundialista.

Además, en La Copa en Tus Manos se desmenuzarán las claves tácticas del encuentro, el peso de jugadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi, así como los aspectos ofensivos y defensivos que podrían marcar la diferencia en uno de los duelos más esperados de los cuartos de final rumbo a la semifinal que se disputarán en el Estadio Dallas.

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