Getafe vs Lugano, en vivo: transmisión del partido de la Conference League, jornada 2

El conjunto español busca su primera victoria ante un Lugano que llega con paso perfecto; sigue el partido en vivo por la multiplataforma de Claro Sports

Getafe vs Lugano, en vivo | Claro Sports

La UEFA Conference League 2026-27 continúa este jueves 22 de octubre con el enfrentamiento entre Getafe y Lugano, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga. El conjunto español recibirá al representante de Suiza en el Estadio Coliseum, en un compromiso en el que ambos equipos buscarán sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación del torneo europeo.

El Getafe, dirigido por José Bordalás, llega después de empatar 1-1 frente al Universitatea Craiova en su presentación, mientras que el Lugano comenzó su participación con una victoria de 3-2 sobre el Estrella Roja. El partido representa una oportunidad para que los españoles consigan su primer triunfo y para que los suizos mantengan su inicio ganador.

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¿A qué hora inicia la transmisión del Getafe vs Lugano hoy 22 de octubre?

El encuentro entre Getafe y Lugano comenzará este jueves 22 de octubre a las 10:45 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Coliseum, ubicado en Getafe, España. El compromiso corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Conference League 2026-27.

La transmisión en vivo estará disponible a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro mediante sus diferentes canales y plataformas digitales.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Getafe vs Lugano en la Conference League

El Getafe y el Lugano afrontan su enfrentamiento de la segunda jornada sin antecedentes directos registrados entre ambos clubes en la UEFA Conference League. Por lo tanto, no existe una lista de cinco enfrentamientos previos dentro de esta competición.

En sus respectivos debuts en la fase de liga, el Getafe igualó 1-1 frente al Universitatea Craiova, mientras que el Lugano superó 3-2 al Estrella Roja. Los españoles llegan con un punto y los suizos con tres, por lo que el resultado de este jueves podría modificar sus posiciones en la tabla general.

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