¡Músculo azulcrema! América encuentra su fuerza en el segundo tiempo: goles, refuerzos y canteranos sostienen al líder

Las Águilas han marcado el doble de goles en la parte complementaria de sus encuentros. Reparten su producción entre jugadores titulares, suplentes y hasta canteranos

De la mano de Almada, el América funciona tanto con titulares como con suplentes

Las Águilas del América han construido su producción ofensiva en el Apertura 2026 desde distintos frentes. Después de 12 jornadas, el conjunto azulcrema ha encontrado una tendencia, misma que les ha impulsado a ser el actual líder del certamen: el segundo tiempo concentra casi el doble de sus goles respecto al primer periodo. De los 27 tantos que suma el equipo,10 llegaron antes del descanso y 17 después del entretiempo. A esto se suma la participación de refuerzos, jugadores que ingresan desde la banca y elementos formados en el club.

El América crece frente al arco después del descanso

La tendencia comenzó a marcarse desde las primeras jornadas. En el triunfo 1-0 sobre Querétaro de la inaugural jornada 1, Isaías Violante definió el triunfo al minuto 83, mientras que ante Santos, Brian Rodríguez y Alejandro Cárdenas, quienes ingresaron como cambios marcaron en el segundo tiempo. Por otra parte, contra San Luis, Óscar Perea marcó al 52’ y Diego Arriaga al 66’; y frente a Puebla, ‘Rayito’ volvió a aparecer en el complemento. Otra muestra se dio ante Cruz Azul, donde Perea y Miguel Borja anotaron en los minutos 89’ y 90’, respectivamente.

El ‘Colibrí’ volvió a aparecer al marcar dos veces ante Chivas y una más ante Necaxa; y Carlos Álvarez, Erick Sánchez, Perea y Rodríguez aparecieron en el segundo lapso ante León el pasado fin de semana, sellando así una de las victorias más vistosas de los capitalinos en el semestre.

La banca también responde

La producción desde el banquillo es otro de los datos que explican la distribución goleadora del América. Ocho de los 27 tantos han sido marcados por futbolistas que comenzaron los partidos como suplentes. Rodríguez y Cárdenas lo hicieron ante Santos, Perea convirtió después de ingresar frente a Cruz Azul y León, mientras Borja consiguió tanto ante Cruz Azul y dos goles frente a Chivas tras comenzar en la banca.

Esta dinámica deja de manifiesto el impacto que los cambios tienen en el marcador, y que la producción ofensiva no dependa exclusivamente de quienes comienzan los encuentros. Las alternativas disponibles para Almada han encontrado espacios para influir directamente en el marcador durante el desarrollo de los partidos.

La cantera también aporta

Los jugadores formados en el club también llegan a tener presencia en el registro. Tres goles han sido conseguidos por canteranos que debutaron en el actual torneo: Diego Arriaga, Alejandro Cárdenas e Ícaro da Conceição. Arriaga marcó ante los potosinos, Cárdenas lo hizo frente a los laguneros e Ícaro consiguió una anotación contra los poblanos. Dichas anotaciones influyeron directamente en la obtención de puntos para el equipo. Sus goles se incorporan a una producción en la que el América ha encontrado respuestas más allá de sus jugadores con mayor jerarquía.

Todos colaboran en el ‘Ave de las Tempestades’

Henry Martín encabeza la producción

En el plano individual, Henry Martín lidera al América con siete goles, mientras Brian Rodríguez suma cuatro, al igual que Miguel Borja; sin embargo el registro incorpora además a Perea, Álvarez, Bueno y otros elementos que han aparecido en distintos momentos del torneo. La distribución de los goles muestra que el equipo cuenta con diferentes vías para encontrar la portería y que no se depende completamente de los hombres de ofensiva.

El América todavía tiene por delante el tramo final de la fase regular, pero el registro de sus primeros capítulos deja una tendencia definida: las Águilas producen mayor cantidad de goles en los segundos tiempos y han encontrado respuestas entre sus titulares, los jugadores que ingresan de cambio, los refuerzos y hasta los elementos formados en casa. El sistema de juego implementado por Guillermo Almada, el cual contempla el rendimiento físico, cero lesiones, rotación, análisis de juego y conocimiento de su banca deja como consecuencia que el América ocupe el liderato del Apertura 2026.