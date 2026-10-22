Alerta por el virus Shamonda: ¿Qué es, cómo se contagia y cuáles son sus síntomas?

Francia confirmó el primer caso de infección humana por el virus Shamonda, detectado anteriormente en animales de granja. Las autoridades investigan su transmisión

Siguen investigando la tranmisión | TONY KARUMBA / AFP

El virus Shamonda encendió las alertas sanitarias en Europa después de que Francia confirmara, este jueves 22 de octubre de 2026, el primer caso documentado de infección en un ser humano. El paciente, quien presentaba una inmunodepresión severa y recibía atención médica en Lyon, falleció a principios de octubre. Aunque las autoridades investigan la relación entre el virus y su muerte, aseguraron que, hasta el momento, no se ha identificado un riesgo sanitario para la población general.

¿Qué es el virus Shamonda?

El virus Shamonda (SHAV) es un agente infeccioso perteneciente al género Orthobunyavirus, dentro del serogrupo Simbu, relacionado con otros virus que afectan a animales de granja, como Schmallenberg y Akabane. Fue identificado por primera vez en Nigeria, a mediados de la década de 1960, y desde entonces se había detectado de manera esporádica en regiones de África y Asia, principalmente entre el ganado bovino.

Durante el verano de 2026, el virus fue identificado por primera vez en explotaciones ganaderas de Europa, donde se extendió a distintos países, entre ellos Francia, Alemania, España, Bélgica, Italia y Suiza. Aunque los bovinos son sus principales huéspedes, también se han registrado infecciones en ovejas, cabras, caballos y alpacas, lo que ha llevado a las autoridades veterinarias a reforzar su seguimiento.

¿Cómo se contagia el virus Shamonda?

La principal vía conocida de transmisión del virus Shamonda entre animales es la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes, que pueden transportar el agente infeccioso de un huésped a otro. En el caso humano registrado en Francia, los investigadores consideran que el paciente pudo haberse infectado mediante la picadura de uno de estos insectos en el este del país, donde el virus circuló entre animales durante la primavera y el verano. Sin embargo, esta hipótesis todavía no ha sido confirmada.

Hasta ahora, no existe evidencia de transmisión del virus Shamonda de persona a persona, ni se ha documentado una cadena de contagios humanos. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) mantiene la vigilancia epidemiológica para determinar las circunstancias de esta primera infección y sus posibles implicaciones para la salud pública.

¿Cuáles son los síntomas del virus Shamonda?

Todavía no se ha establecido un cuadro clínico de síntomas del virus Shamonda en seres humanos, debido a que únicamente se ha documentado una infección. Las autoridades francesas informaron que el paciente presentó complicaciones cerebrales probablemente relacionadas con el virus, pero no han confirmado cuáles fueron sus primeras manifestaciones. Por esta razón, no es posible asegurar que provoque los mismos síntomas que otros virus de su familia.

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En los animales, especialmente en el ganado bovino, los síntomas identificados incluyen fiebre, diarrea, debilidad, pérdida de apetito y disminución de la producción de leche. También se han descrito alteraciones reproductivas, como abortos y malformaciones fetales. Estas manifestaciones corresponden a infecciones animales y no deben interpretarse como síntomas confirmados en personas.

Francia reporta la primera muerte por el virus Shamonda: esto se sabe

El gobierno francés confirmó que el primer paciente humano infectado por Shamonda estaba gravemente inmunodeprimido y recibía tratamiento por una enfermedad importante en los Hospicios Civiles de Lyon. El hombre falleció a principios de octubre y, de acuerdo con las investigaciones iniciales, las complicaciones cerebrales que presentó probablemente estuvieron relacionadas con la infección. No obstante, el ECDC señaló que todavía se investiga si el virus causó o contribuyó directamente a su fallecimiento.

Francia notificó el caso a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y al ECDC, mientras continúan los estudios clínicos, biológicos y epidemiológicos para determinar cómo ocurrió el contagio. Las autoridades sanitarias consideran que se trata de un episodio excepcional, debido a las condiciones médicas del paciente, e insisten en que actualmente no se ha identificado un riesgo sanitario para la población general.