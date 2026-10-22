¿Se apaga el Infierno? Toluca pierde la fortaleza que lo hizo bicampeón de la Liga MX

Los Diablos Rojos ya acumulan más derrotas en el Nemesio Diez durante el Apertura 2026 que en los tres torneos anteriores juntos, una caída que pone en duda su dominio como locales

Toluca ha perdido diez puntos en condición de local | Imago 7

Durante los últimos años, visitar el Estadio Nemesio Diez se convirtió en uno de los mayores desafíos del fútbol mexicano. El Toluca de Antonio Mohamed transformó su casa en una fortaleza que fue determinante para conquistar el bicampeonato de la Liga MX y el título de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, esa superioridad comienza a desvanecerse en el Apertura 2026, un torneo en el que los Diablos Rojos han dejado escapar 10 puntos en casa.

Toluca perdió solamente un partido como local durante las fases regulares del Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026 combinados. En el presente campeonato ya suma dos derrotas en siete encuentros disputados en casa.

Después de registrar 17 victorias, siete empates y solamente una derrota en 25 partidos de fase regular como local durante los tres torneos anteriores, el conjunto escarlata presenta ahora un balance de tres triunfos, dos empates y dos descalabros. Su efectividad de puntos en casa pasó del 77.3% al 52.4%, una disminución de casi 25 puntos porcentuales que explica por qué el Nemesio Diez ha dejado de ser una garantía de victoria.

Los números de Toluca como local en los últimos cuatro torneos | Claro Sports

Una fortaleza impenetrable en el bicampeonato

Durante el Clausura 2025, que terminó con Toluca levantando el título, los Diablos fueron el segundo mejor local de la Liga MX. Ganaron seis de sus ocho compromisos en casa y empataron los otros dos, con 21 goles a favor y nueve en contra.

Aquella campaña incluyó victorias sobre Tigres (1-0), Chivas (2-1), Pachuca (3-2) y Santos Laguna (2-1), además de goleadas frente a Querétaro (5-0) y Necaxa (5-2). La fortaleza se prolongó durante la Liguilla, cuando el equipo venció a Monterrey (2-1), Tigres (3-0) y América (2-0), cerrando su camino al campeonato sin conocer la derrota en el Nemesio Diez.

El Apertura 2025 mantuvo intacta esa condición. Toluca volvió a terminar como el segundo mejor local del campeonato, con 20 puntos producto de seis victorias, dos empates y una derrota. Su diferencia de goles de +15 fue la mejor de toda la Liga MX en condición de local, impulsada por resultados como el 6-2 frente a Monterrey, el 4-0 ante Querétaro y las victorias sobre Necaxa, Puebla y Mazatlán.

La única excepción fue Tigres, que consiguió imponerse 4-3 en el Nemesio Diez. En la Liguilla, el equipo volvió a hacerse fuerte en casa: empató sin goles con Juárez, superó 3-2 a Monterrey y venció 2-1 a los felinos en la final, que posteriormente conquistó en tanda de penales para completar el bicampeonato.

El Clausura 2026 confirmó que el Infierno seguía pesando

Aunque Toluca descendió hasta la quinta posición entre los mejores locales del Clausura 2026, sus números seguían respaldando la fortaleza del Nemesio Diez.

El equipo terminó nuevamente invicto durante la fase regular, con cinco victorias y tres empates en ocho partidos, 16 goles anotados y solamente seis recibidos. Entre sus triunfos destacaron el 2-0 sobre Chivas, el 3-1 ante Santos Laguna y el 4-1 frente a León.

El dominio también se trasladó a la Concacaf Champions Cup, donde Toluca goleó 4-0 a San Diego, venció 4-2 al LA Galaxy, superó 4-0 al LAFC y empató 1-1 con Tigres antes de conquistar el título en penales. Su única derrota en casa durante ese semestre llegó en la Liguilla, cuando Pachuca consiguió imponerse 1-0.

Apertura 2026: Pumas y Santos conquistan la Bombonera

En la segunda jornada del Apertura, Pumas visitó el Nemesio Diez y consiguió una inesperada remontada por 2-1. Toluca se había adelantado con un gol de Jorge Díaz Price, pero Víctor Arteaga y Sebastián Córdova marcaron en el segundo tiempo para darle a los universitarios un triunfo que rompió la magia.

La respuesta inicial de los Diablos parecía suficiente para recuperar la estabilidad. Después de aquella derrota, encadenaren tres victorias en casa, superando 3-1 a Necaxa, 4-0 a Juárez y 5-2 a Puebla. Sin embargo, el enfrentamiento contra Santos Laguna, correspondiente a la jornada 9, terminó por transformar el panorama.

El equipo de Mohamed ganaba 2-0 con anotaciones de Federico Viñas y Paulinho, pero la expulsión de Everardo López y la reacción lagunera provocaron la remontada. Santos terminó imponiéndose 3-2 con un gol de Fran Villalba al minuto 90+5, convirtiéndose en el segundo visitante capaz de ganar en el Nemesio Diez durante el campeonato.

Aquella derrota también representó el comienzo de una crisis que ha trascendido la localía. Desde el encuentro frente a Santos, Toluca acumula cinco partidos consecutivos sin ganar entre sus compromisos en casa y fuera de ella, con tres empates, dos derrotas y 12 goles recibidos.

Los equipos fuera de Liguilla encontraron puntos en el Nemesio Diez

Las dos derrotas y dos empates de Toluca en casa llegaron frente a clubes que actualmente se encuentran fuera de los primeros ocho lugares de la clasificación.

Santos Laguna ocupa la novena posición, Tijuana es décimo, Pumas aparece en el undécimo puesto y Atlético de San Luis se encuentra en el duodécimo. Los cuatro tropiezos llegaron ante rivales ubicados por debajo de Toluca en la tabla general.

La dificultad para conservar sus ventajas también ha comenzado a repetirse. Pumas remontó un 1-0, Santos revirtió un 2-0, Atlético de San Luis igualó 1-1 después de que Erick Gutiérrez adelantara a los Diablos. Frente a Tijuana, Toluca pasó de perder 1-0 a colocarse 2-1 arriba, pero Yael Padilla terminó firmando el 2-2 definitivo.

En los siete partidos disputados como local durante el Apertura 2026, Toluca ha marcado 18 goles, un promedio de 2.57 por encuentro, el mejor de todo el torneo.

La diferencia está en la otra portería. Los Diablos han recibido 11 anotaciones en siete compromisos, un promedio de 1.57 por partido, frente a las 27 que permitieron en sus 25 encuentros de local durante los tres campeonatos anteriores, equivalentes a 1.08 por juego.

“Nos está faltando algo que antes teníamos, que es una seguridad defensiva a prueba de cualquier cosa”, declaró Mohamed tras el duelo ante Xolos.

Toluca ya no depende de su localía para mantenerse entre los mejores

La caída del rendimiento en el Nemesio Diez no ha provocado que Toluca abandone los primeros lugares de la clasificación. El conjunto escarlata se mantiene en la cuarta posición del Apertura 2026 con 22 puntos, una situación que también refleja el peso de su rendimiento como visitante.

Fuera del Nemesio Diez, el equipo ha obtenido los mismos 11 puntos, en solamente seis compromisos, con tres victorias, dos empates y una derrota.

¿Podrá Toluca volver a encender el Infierno antes de la Liguilla?

El calendario ofrece una última oportunidad para cambiar la tendencia. Toluca recibirá a Monterrey el próximo 7 de noviembre, en su último partido de local de la fase regular del Apertura 2026.

Las dos derrotas en casa no significan que el Nemesio Diez haya dejado de ser una cancha complicada. Toluca sigue siendo un equipo con capacidad goleadora, mantiene una posición competitiva en la tabla y cuenta con antecedentes recientes de éxito en partidos decisivos. Sin embargo, los números muestran que sus rivales están encontrando oportunidades que antes eran mucho menos frecuentes.