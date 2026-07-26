Liverpool reacciona en el segundo tiempo y vence al Sunderland en amistoso en Estados Unidos

Szoboszlai participó con un gol y una asistencia, Chiesa marcó el tanto de la remontada y Koumas aseguró el triunfo en la recta final

El Liverpool se impone al Sunderland | MAGN IMAGES via Reuters Connect

Liverpool cerró con victoria su partido de preparación ante Sunderland al imponerse 4-2 en un encuentro que cambió de rumbo durante la segunda parte. El conjunto de Anfield estuvo dos veces en desventaja en el desarrollo del marcador, pero encontró respuesta con los cambios realizados tras el descanso.

El partido comenzó con una salida marcada por las interrupciones y las faltas en ambos sectores de la cancha. Liverpool sufrió una baja antes de cumplir los primeros diez minutos, cuando Joe Gomez tuvo que abandonar el campo por una lesión y fue reemplazado por Ifeanyi Ndukwe.

El primer gol llegó al minuto 13. Harvey Elliott encontró espacio para avanzar y encontró a Kieran Morrison dentro del área. El mediocampista controló por el sector derecho y definió con la pierna izquierda junto al poste para colocar el 1-0.

Sunderland respondió con transiciones y remates desde fuera del área. Chris Rigg probó en más de una ocasión y Wilson Isidor también buscó el arco, hasta que el empate apareció al minuto 28 en una acción nacida tras un contragolpe. Rigg condujo el avance y habilitó a Enzo Le Fée, quien disparó con la izquierda desde fuera del área. El balón terminó en la escuadra derecha y permitió que Sunderland igualara antes del descanso. El 1-1 se mantuvo hasta el cierre de la primera mitad.

Sunderland se adelantó en al primera parte | MAGN IMAGES via Reuters Connect

Liverpool modificó su formación para el segundo tiempo con los ingresos de Federico Chiesa, Lewis Koumas, Dominik Szoboszlai, Trey Nyoni y Milos Kerkez. Sunderland también realizó varios cambios y encontró resultado con dos de los futbolistas que entraron al campo.

Apenas al minuto 49, Jaydon Jones asistió a Tymur Tutierov, quien remató desde el centro del área para poner el 2-1. La ventaja, sin embargo, duró poco. Siete minutos después, Szoboszlai tomó el balón fuera del área y lo colocó por bajo junto al poste izquierdo para establecer el 2-2.

A partir del empate, Liverpool adelantó líneas y comenzó a acumular llegadas. Koumas tuvo dos oportunidades, mientras Calum Scanlon y Kieran Morrison también remataron cerca de la portería defendida en ese momento por Melker Ellborg.

La remontada se completó al minuto 72. Calvin Ramsay avanzó por el costado derecho y asistió a Chiesa, quien definió desde una posición cercana a la línea de fondo. El italiano dirigió su remate hacia el centro del arco para colocar el 3-2. Sunderland intentó responder con disparos de Jaydon Jones, Tom Proctor y Jenson Seelt, pero Liverpool mantuvo el control territorial. El equipo volvió a generar peligro mediante saques de esquina y remates desde fuera del área.

El cuarto gol llegó al minuto 85. Szoboszlai recibió el balón y filtró el pase para Koumas, quien apareció dentro del área y terminó la jugada con un remate de derecha. El delantero firmó el 4-2 y cerró el marcador.

Liverpool encontró en los jugadores ingresados durante el segundo tiempo la vía para resolver el encuentro. Szoboszlai participó con un gol y una asistencia, Chiesa marcó el tanto de la remontada y Koumas aseguró el triunfo en la recta final.

El resultado permitió al conjunto de Anfield sumar minutos antes del comienzo de la Premier League. Sunderland exigió al rival durante más de una hora, pero Liverpool terminó por imponer su ritmo ofensivo y completar la remontada.

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