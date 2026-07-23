Leeds vs Wrexham en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026

El duelo amistoso en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, se podrá ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports

Leeds vs Wrexham, ¿dónde ver el partido en México? | Claro Sports

Leeds United y Wrexham se enfrentarán este sábado 25 de julio en un partido amistoso de pretemporada rumbo a la campaña 2026-27. El encuentro se disputará en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, a partir de las 17:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión comenzará desde las 17:20 horas y podrá seguirse completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports en México y otros 16 países de Latinoamérica.

Leeds United afrontará el encuentro como parte de su preparación para una nueva temporada en la Premier League, competencia en la que terminó en la posición 14 durante la campaña anterior. El club fue fundado en 1919, juega como local en Elland Road y cuenta con tres campeonatos de la Primera División inglesa, además de una FA Cup y una Copa de la Liga. Entre los futbolistas a seguir aparecen el capitán Ethan Ampadu, Brenden Aaronson, Wilfried Gnonto y Dominic Calvert-Lewin, quien terminó el curso 2025-26 como máximo goleador del equipo con 15 anotaciones.

El conjunto dirigido por Daniel Farke viajó a Estados Unidos con un plantel de 30 jugadores y utilizará estos encuentros para repartir minutos entre los elementos habituales y varios integrantes de sus categorías juveniles. Después de enfrentar al Wrexham en Tampa, los Whites continuarán su recorrido por territorio estadounidense con compromisos ante Sunderland en Nueva Jersey y Liverpool en Chicago. Ampadu, Calvert-Lewin, Aaronson, Daniel James, Joël Piroe, Harry Wilson y Ao Tanaka forman parte de la convocatoria.

💼 Back and straight to work! pic.twitter.com/6GVzwsQIz6 — Leeds United (@LUFC) July 23, 2026

Wrexham, por su parte, se prepara para competir nuevamente en el Championship, la segunda categoría del fútbol inglés, bajo las órdenes de Phil Parkinson. Fundado en 1864, es considerado el club más antiguo de Gales y disputa sus partidos como local en el Racecourse Ground, recinto reconocido por la institución como el estadio internacional de fútbol más antiguo que permanece en uso continuo. Entre sus jugadores a seguir se encuentran Kieffer Moore, Sam Smith, Lewis O’Brien, Conor Coady y Nathan Broadhead.

Los Red Dragons llegan con mayor ritmo de competencia después de comenzar su pretemporada con un empate sin goles frente al Wisla Cracovia y una victoria por 1-0 contra el Manchester United en Helsinki. Sam Smith marcó el único tanto de ese encuentro tras aprovechar un servicio de Lewis O’Brien, mientras el equipo mantuvo su segunda portería en cero consecutiva. Después de enfrentar al Leeds, Wrexham jugará contra Liverpool en el Yankee Stadium y Sunderland en el Subaru Park.

Leeds vs Wrexham en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?

El partido entre Leeds United y Wrexham se disputará el sábado 25 de julio de 2026 a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Raymond James Stadium de Tampa, Florida, inmueble utilizado habitualmente por los Tampa Bay Buccaneers de la NFL y que recibirá este encuentro correspondiente a la Summer Soccer Series.

Para el Leeds, el compromiso representará el inicio de su gira de tres partidos por Estados Unidos. Wrexham disputará su tercer amistoso del verano y buscará mantener el orden defensivo mostrado en sus primeras presentaciones, mientras ambos entrenadores podrán realizar múltiples modificaciones para evaluar jugadores y avanzar en la preparación física de sus planteles.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

¿Dónde ver el Leeds vs Wrexham en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?

La transmisión de Claro Sports comenzará en punto de las 17:20 horas, tiempo del centro de México, con la información previa, presentación del encuentro y los detalles de ambos equipos. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas y la cobertura podrá seguirse mediante la multiplataforma de Claro Sports.

El partido estará disponible en 17 países de Latinoamérica: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

Claro Sports transmitirá una serie de amistosos internacionales protagonizados por clubes de la Premier League y conjuntos de otras competiciones. Los encuentros se disputarán entre el 25 de julio y el 12 de agosto, de acuerdo con el siguiente calendario:

Liverpool vs Sunderland | Sábado 25 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 16:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 18:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 19:00 horas

Leeds United vs Wrexham | Sábado 25 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Tottenham vs Auckland FC | Sábado 25 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 21:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 22:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 23:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 00:00 horas (26 de julio)

Chelsea vs Western Sydney Wanderers | Martes 28 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Liverpool vs Wrexham | Miércoles 29 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Tottenham vs Sydney FC | Miércoles 29 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Leeds United vs Sunderland | Jueves 30 de julio México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 17:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 18:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 19:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 20:30 horas

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto) Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas



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