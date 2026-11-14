Matthew Evans se entusiasma con la remontada ante Canadá: “Necesitamos creer”

El delantero convirtió uno de los goles en la derrota por 3-2 disputada en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Evans cree que Guatemala puede ganar como visitante | X: @fedefut_oficial

Matthew Evans se mostró confiado en las posibilidades de la Selección de Guatemala de remontar la serie frente a Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. El delantero convirtió uno de los goles en la derrota por 3-2 disputada en el estadio Manuel Felipe Carrera y aseguró que el equipo buscará la clasificación en Toronto.

La Bicolor llegó al descanso con una desventaja de tres goles, pero consiguió reaccionar durante el segundo tiempo. Óscar Santis descontó a los 53 minutos y Evans marcó en el tiempo añadido para reducir la diferencia. El resultado mantiene abierta la eliminatoria antes del encuentro de vuelta.

El atacante ingresó durante el entretiempo en reemplazo de Rudy Muñoz y aprovechó los espacios que encontró en la defensa canadiense. Su participación permitió que Guatemala tuviera mayor presencia ofensiva y generara oportunidades para acercarse en el marcador.

Matthew Evans confía en la remontada de Guatemala ante Canadá

“Cuando entré, Canadá en defensa estaba un poco agotado y yo entré con mucha energía y aproveché”, afirmó Evans sobre su participación en diálogo con Prensa Libre. El delantero había tenido una oportunidad a los 64 minutos, pero su remate terminó por encima del arco.

El futbolista también expresó sentirse “muy orgulloso” de su anotación “porque nos da una chance de avanzar”. Su gol llegó a los 93 minutos y permitió que Guatemala mantuviera sus posibilidades de clasificación después de un primer tiempo complicado.

“A Canadá vamos a ir con todo, solo necesitamos creer”, aseguró Evans. El atacante también se refirió al ambiente que encontrará el equipo en Toronto y dejó otro mensaje para sus compañeros: “No tenemos que tener miedo”.

Evans agradeció el respaldo recibido durante el encuentro en El Trébol. “Siempre estamos orgullosos de la afición”, manifestó. Además, describió el estadio como “una cancha bonita” y destacó que el público “siempre está” acompañando a la selección.

Guatemala visitará a Canadá el lunes 16 de noviembre en el BMO Field de Toronto, desde las 19:00 horas de Guatemala. La Bicolor deberá conseguir una victoria que le permita revertir la desventaja y avanzar a las semifinales del torneo. El equipo de Luis Fernando Tena buscará aprovechar la reacción del segundo tiempo para intentar conseguir la clasificación como visitante.

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