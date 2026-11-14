¡El 7 será eterno! Portugal modifica el dorsal de Cristiano Ronaldo tras su retiro

La Federación Portuguesa de Fútbol presentó un nuevo diseño para el dorsal que utilizó Cristiano Ronaldo durante 23 años, como homenaje a su legado

Cristiano Ronaldo deja su legado con Portugal | Reuters/@selecaoportugal

La selección de Portugal decidió modificar el diseño del número 7 de su camiseta como homenaje a Cristiano Ronaldo, quien anunció su retiro del fútbol internacional después de 23 años. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) presentó una nueva tipografía para el dorsal que acompañó al delantero durante gran parte de su trayectoria, con el objetivo de distinguirlo del número utilizado por el máximo goleador en la historia del combinado luso y preservar su legado dentro de la institución.

La modificación se estrenará este sábado 14 de noviembre durante el enfrentamiento entre Portugal y Dinamarca, correspondiente a la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro marcará la primera presentación de los portugueses desde la despedida de su capitán, anunciada el pasado 5 de noviembre. Aunque la federación no puede retirar oficialmente el dorsal 7 debido a las regulaciones de numeración, encontró una alternativa para reconocer la trayectoria de Cristiano y permitir que otros futbolistas continúen utilizándolo.

¿Cómo será el nuevo número 7 de Portugal en homenaje a Cristiano Ronaldo?

El cambio consiste en incorporar una línea horizontal adicional al diseño del número 7, una modificación que permitirá diferenciarlo de la tipografía utilizada por Cristiano Ronaldo durante sus años con la selección. La decisión fue presentada mediante un video difundido por la federación, acompañado de un mensaje que resume el significado de la iniciativa: “Tiempo de estrenar un nuevo 7. Porque hay uno que será eterno”.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 https://t.co/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

La Federación Portuguesa de Fútbol explicó que el número original quedará asociado a la trayectoria del delantero, mientras que la nueva versión mantendrá su presencia en las futuras convocatorias: “A partir de hoy tendremos un número 7 diferente en la camiseta, pero con la misma esencia y el mismo orgullo”, señaló el organismo en su comunicado. La institución también destacó que la medida busca conservar el significado de un dorsal relacionado con algunos de los principales éxitos de Portugal.

El homenaje también incluirá la participación de los compañeros de Cristiano Ronaldo antes del partido contra Dinamarca. Los jugadores saldrán al campo con camisetas que llevarán el número 7 como reconocimiento al excapitán. Además, está previsto un homenaje de la afición durante el minuto siete del encuentro. La iniciativa fue respaldada por el entrenador Jorge Jesus, quien calificó la propuesta como una “idea brillante”, pese a las diferencias que mantuvo con el delantero durante su última concentración.

Los números y títulos que dejó Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo anunció su despedida de la selección el 5 de noviembre de 2026, a los 41 años, mediante un video publicado en sus redes sociales. El delantero del Al Nassr puso fin a una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003 y que concluyó con 234 partidos disputados y 146 goles, registros que lo mantienen como el futbolista con más apariciones y anotaciones en la historia del fútbol de selecciones masculinas. Su último encuentro con Portugal fue el 24 de septiembre ante Gales, en la Nations League.

Durante sus 23 años como internacional, Ronaldo conquistó tres títulos con Portugal: la Eurocopa 2016 y las ediciones de 2019 y 2025 de la UEFA Nations League. Su primera conquista llegó en Francia, cuando los portugueses derrotaron al anfitrión en la final de la Eurocopa. Tres años después levantó la primera Nations League tras superar a Países Bajos, mientras que en 2025 consiguió su tercer trofeo internacional después de vencer a España en una tanda de penales. En aquella final, Cristiano también marcó uno de los goles portugueses.

El delantero también participó en seis Copas del Mundo y seis Eurocopas, una continuidad que lo convirtió en referente de distintas generaciones de futbolistas portugueses. En su despedida, Ronaldo aseguró que había llegado el momento de entregar el dorsal que lo identificó durante más de dos décadas: “La camiseta 7 queda, el orgullo de haberla vestido será mío para siempre. Portugal estará siempre en mí”, expresó. Ahora, la selección comenzará una nueva etapa sin su máximo goleador, pero con un número 7 que conservará una referencia permanente a su historia.