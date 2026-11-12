Leones Anáhuac vs Borregos Puebla en vivo: horario y dónde ver el partido de cuartos de final de la ONEFA 2026

Con marcas idénticas de seis triunfos y tres derrotas, ambos equipos disputarán su pase a semifinales en el Cráter Azul

La postemporada de la ONEFA tendrá un duelo decisivo en Puebla | Claro Sports

Los Leones Anáhuac México Norte y los Borregos Puebla se enfrentarán en los cuartos de final de la Liga Mayor de la ONEFA 2026, en un duelo que definirá a uno de los cuatro semifinalistas de la Conferencia de los 14 Grandes. Ambos equipos concluyeron la temporada regular con seis victorias y tres derrotas, aunque los poblanos ocuparon el cuarto lugar de la clasificación y aseguraron la localía, mientras que los representantes de la Anáhuac finalizaron en el quinto puesto.

La eliminatoria enfrentará a dos conjuntos que llegan después de ganar cuatro de sus últimos cinco compromisos. Borregos Puebla cerró la fase regular con una victoria de 49-3 sobre Aztecas UDLAP, mientras que Leones Anáhuac superó 37-26 a Zorros CETYS. El encuentro se disputará en el Cráter Azul y contará con transmisión en vivo de Claro Sports, en una serie a partido único que dejará fuera de la competencia al equipo derrotado.

¿Cuándo y dónde juegan Leones Anáhuac vs Borregos Puebla en los cuartos de final de la ONEFA 2026?

El partido entre Leones Anáhuac México Norte y Borregos Puebla se disputará el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El escenario será el Cráter Azul, estadio del Tecnológico de Monterrey campus Puebla, donde los locales buscarán conseguir su clasificación a las semifinales.

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Borregos Puebla terminó en la cuarta posición de la tabla general, con récord de 6-3 y 171 puntos recibidos, mientras que Leones Anáhuac México Norte finalizó quinto, también con seis triunfos y tres derrotas, pero con 215 puntos en contra. Esta diferencia defensiva permitió a los poblanos conservar una mejor ubicación y obtener la ventaja de jugar ante su afición.

El conjunto del Tec Puebla también llega después de tres victorias consecutivas, incluida su actuación ante Aztecas UDLAP en el cierre de la fase regular. En contraste, Leones Anáhuac buscará trasladar a la postemporada el rendimiento que le permitió superar a Linces UVM y Zorros CETYS en sus dos compromisos más recientes.

El ganador avanzará a las semifinales, programadas para el 20 y 21 de noviembre, mientras que el equipo que pierda concluirá su participación en la temporada 2026 del fútbol americano universitario mexicano.

Horario y dónde ver en vivo el Leones Anáhuac vs Borregos Puebla: canales de TV y transmisión online

El encuentro entre Leones Anáhuac y Borregos Puebla comenzará el sábado 14 de noviembre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo mediante la multiplataforma de Claro Sports, que incluirá este enfrentamiento dentro de su cobertura de los playoffs de la ONEFA 2026.

Los aficionados podrán consultar la transmisión en las plataformas digitales y los espacios de programación de Claro Sports, incluido su portal oficial, donde también estarán disponibles las actualizaciones relacionadas con el encuentro. La programación publicada confirma la cobertura de Claro Sports, aunque no especifica todavía un número de canal de televisión ni las condiciones de acceso a la señal online.

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El partido forma parte de los tres encuentros de cuartos de final que se vivirán a través de Claro Sports para este fin de semana, junto con Borregos CEM frente a Borregos Monterrey y Pumas CU contra Burros Blancos del IPN.

Ficha del encuentro:

Partido: Leones Anáhuac México Norte vs Borregos Puebla.

Leones Anáhuac México Norte vs Borregos Puebla. Competencia: ONEFA 2026, cuartos de final de la Conferencia de los 14 Grandes.

ONEFA 2026, cuartos de final de la Conferencia de los 14 Grandes. Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026.

Sábado 14 de noviembre de 2026. Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

13:00 horas, tiempo del centro de México. Estadio: Cráter Azul, Puebla.

Cráter Azul, Puebla. Transmisión en vivo: Claro Sports y sus plataformas digitales.

Antecedentes del Leones Anáhuac vs Borregos Puebla y últimos cinco resultados en la ONEFA

El antecedente directo más reciente favorece a Borregos Puebla, que derrotó 20-17 a Leones Anáhuac México Norte el 20 de septiembre de 2025, también en el Cráter Azul. En aquel compromiso, Fernando Mayén consiguió dos touchdowns terrestres, mientras que Evan Albarrán conectó un gol de campo de 30 yardas para establecer la diferencia definitiva.

Aquella victoria permitió a los poblanos conseguir su primer triunfo de la campaña 2025 y dejó un precedente de un enfrentamiento que se resolvió por tres puntos. Durante la temporada regular de 2026, ambos equipos no se enfrentaron, por lo que el cruce de cuartos de final será su primer encuentro de este año.

En cuanto a su rendimiento reciente, Borregos Puebla ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, con una producción ofensiva que incluyó 75 puntos contra Leones Anáhuac Cancún y 49 frente a Aztecas UDLAP. La única derrota en ese periodo llegó ante Auténticos Tigres, uno de los equipos que terminó por encima de los poblanos en la clasificación.

Últimos cinco resultados de Borregos Puebla en la ONEFA 2026

Fecha Partido Resultado 7 de noviembre Borregos Puebla vs Aztecas UDLAP Victoria 49-3 31 de octubre Borregos Puebla vs Águilas Blancas IPN Victoria 38-7 17 de octubre Borregos Puebla vs Leones Anáhuac Cancún Victoria 75-0 10 de octubre Borregos Puebla vs Auténticos Tigres Derrota 19-29 3 de octubre Borregos Puebla vs Borregos CCM Victoria 40-35

Por su parte, Leones Anáhuac México Norte también consiguió cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros de la temporada regular. Su única derrota durante ese periodo ocurrió el 16 de octubre, cuando cayó 48-23 frente a Auténticos Tigres. Posteriormente, el equipo recuperó el camino de la victoria ante Linces UVM y Zorros CETYS.

Últimos cinco resultados de Leones Anáhuac México Norte en la ONEFA 2026

Fecha Partido Resultado 6 de noviembre Leones Anáhuac vs Zorros CETYS Victoria 37-26 23 de octubre Leones Anáhuac vs Linces UVM Victoria 31-6 16 de octubre Leones Anáhuac vs Auténticos Tigres Derrota 23-48 10 de octubre Leones Anáhuac vs Águilas Blancas IPN Victoria 38-28 3 de octubre Leones Anáhuac vs Burros Blancos IPN Victoria 24-6

Los dos equipos llegan con cuatro victorias y una derrota en sus cinco compromisos más recientes, aunque Borregos Puebla terminó la campaña con una menor cantidad de puntos permitidos y tendrá la ventaja de jugar como local.

El enfrentamiento también representa una oportunidad para que Leones Anáhuac busque revancha por la derrota de 2025, mientras que Borregos Puebla intentará repetir el resultado de aquel encuentro y aprovechar su condición de anfitrión para instalarse entre los cuatro semifinalistas de la ONEFA 2026.