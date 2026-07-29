Cruz Azul, en espera de la oferta del Mónaco por Erik Lira

El club ya habrá hecho el primer contacto con el entorno del futbolista para conocer su situación contractual con La Máquina

Cruz Azul permanece a la espera de que el Mónaco presente una oferta formal por Erik Lira, luego de los acercamientos realizados durante las últimas horas. El club francés ya consultó las condiciones del mediocampista, aunque por ahora no existe una propuesta oficial sobre la mesa de la directiva cementera.

De acuerdo con información obtenida por Claro Sports, representantes del conjunto de la Ligue 1 establecieron contacto con el entorno del futbolista y con integrantes de Cruz Azul para conocer su situación contractual y la postura del club ante una posible transferencia.

Las conversaciones todavía se encuentran en una etapa inicial. En el entorno de Lira confían en que la propuesta pueda llegar durante los próximos días y, a partir de ese momento, La Máquina comenzaría a analizar las condiciones económicas y deportivas de la operación.

Dentro de este proceso aparece Carlos Aviña, director deportivo del Mónaco. El directivo mexicano conoce el funcionamiento de la Liga MX y el mercado nacional, un factor que podría facilitar la comunicación entre las partes en caso de que las gestiones avancen.

La presencia de Aviña no garantiza que el traspaso se concrete, pero su conocimiento del futbol mexicano permitiría que el Mónaco tenga referencias directas sobre el rendimiento y la trayectoria de Lira. El interés del club se relaciona principalmente con las condiciones que ha mostrado el jugador dentro de Cruz Azul.

El mediocampista se consolidó como uno de los referentes del conjunto cementero por su capacidad para recuperar el balón, participar en la salida y ocupar distintas posiciones. Su regularidad también le permitió ganar peso dentro del vestidor y portar el gafete de capitán.

Mientras no llegue el documento oficial, Lira continuará trabajando con el plantel en La Noria. Cruz Azul prepara el encuentro de la jornada 3 frente al Atlante, por lo que el futbolista se mantiene contemplado dentro de los planes deportivos del cuerpo técnico.

Los próximos días serán determinantes para conocer si el acercamiento se convierte en una negociación. Cruz Azul no iniciará conversaciones por la salida de Lira hasta recibir una oferta formal del Mónaco, que deberá definir las condiciones para intentar llevar al mexicano al futbol de Francia.

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