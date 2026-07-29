Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming ¿Dónde verla gratis desde México?

La primer película de la trilogía que culminará el fenómeno de Kimetsu No Yaiba ya se puede disfrutar desde casa

¿Dónde ver GRATIS Demon Slayer, Castillo Infinito? | Aniplex Ufotable

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito I ya se encuentra disponible en plataformas digitales, casi un año después de iniciar su recorrido por los cines internacionales. La película representa el comienzo del desenlace de la historia de Tanjiro Kamado y adapta una de las etapas centrales del manga creado por Koyoharu Gotouge.

La producción llegó al catálogo de Crunchyroll el 28 de julio de 2026, con disponibilidad en la mayor parte del mundo, salvo Japón y China continental. El lanzamiento se realizó a las 8:00 horas del Pacífico, equivalente a las 9:00 horas del centro de México. La plataforma ofrece diferentes opciones de audio y subtítulos, aunque la disponibilidad de cada idioma puede cambiar según el territorio y el dispositivo utilizado.

Castillo Infinito I es la primera entrega de una trilogía cinematográfica con la que el estudio Ufotable adaptará la etapa final de Demon Slayer. La historia continúa los acontecimientos del arco del Entrenamiento de los Pilares y reúne nuevamente a Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke y los Hashira en la batalla contra las fuerzas de Muzan Kibutsuji.

La llegada de la película al streaming fue anunciada como parte de las actividades de Anime Expo 2026. Además de incorporarse a Crunchyroll, el largometraje comenzó a venderse en formato digital en determinados países mediante servicios como Apple TV, Prime Video, Google Play y YouTube.

La cinta cerró su recorrido comercial con una recaudación mundial superior a los 780 millones de dólares, cifra que la colocó por encima de Demon Slayer: Tren Infinito y confirmó el alcance internacional de la franquicia. También obtuvo el reconocimiento a Película del Año y Mejor Banda Sonora en los Anime Awards 2026.

¿Dónde ver gratis Demon Slayer: Castillo Infinito?

La película puede verse legalmente en Crunchyroll, plataforma que la incorporó a su catálogo para Latinoamérica el 28 de julio. Los usuarios que ya cuentan con una membresía Premium pueden reproducirla sin realizar un pago individual por el título.

Los nuevos suscriptores pueden utilizar la prueba gratuita de siete días de Crunchyroll, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el servicio. La promoción está disponible una sola vez por cuenta y permite acceder temporalmente a los beneficios de una membresía Premium. Para comenzar la prueba es necesario crear una cuenta y registrar un método de pago válido. En caso de no querer continuar con la suscripción, el usuario debe cancelarla antes de que finalice el periodo promocional, pues después comenzará el cobro correspondiente al plan seleccionado.

Por ahora, Crunchyroll es la única plataforma de suscripción que ofrece Castillo Infinito I en Latinoamérica como parte de su catálogo. Aunque la película también puede comprarse o rentarse digitalmente en algunos mercados, la disponibilidad en servicios como Prime Video, Apple TV, Google Play y YouTube depende de cada país.

¿De qué trata la película Demon Slayer: Castillo Infinito?

La historia comienza cuando Muzan Kibutsuji aparece en la residencia de El Patrón, Kagaya Ubuyashiki, líder del Cuerpo de Cazadores de Demonios. Después del encuentro, Tanjiro y los Hashira son enviados al Castillo Infinito, una fortaleza que cambia constantemente de forma y funciona como el centro de operaciones de los demonios.

Separados dentro de la construcción, los cazadores deben enfrentarse a las Lunas Superiores mientras intentan encontrar a Muzan. El escenario obliga a cada personaje a librar sus propias batallas y retoma conflictos que comenzaron en temporadas anteriores.

Uno de los enfrentamientos centrales involucra a Akaza, la Tercera Luna Superior, quien vuelve a encontrarse con miembros del Cuerpo de Exterminio. La película también profundiza en su pasado y explica parte de las razones que marcaron su transformación en demonio.

La cinta no presenta el final completo de la historia, ya que únicamente adapta la primera parte de la batalla dentro del Castillo Infinito. Los acontecimientos restantes serán desarrollados en las siguientes dos películas de la trilogía.

¿Qué se sabe de la esperada secuela de Demon Slayer: Infinity Castle 2?

La segunda parte de Demon Slayer: Castillo Infinito ya se encuentra en producción, de acuerdo con declaraciones del presidente y director ejecutivo de Crunchyroll, Rahul Purini. Sin embargo, Ufotable, Aniplex y los canales oficiales de la franquicia todavía no han anunciado su fecha de estreno.

Aunque algunos reportes señalan que la película podría llegar a los cines durante 2027, esta información todavía debe considerarse una estimación. Hasta el 29 de julio de 2026 no existe un día, mes ni calendario internacional confirmado para su lanzamiento.

La continuación retomará la batalla de los cazadores contra las Lunas Superiores y avanzará hacia el enfrentamiento con Muzan Kibutsuji. Debido a que la trilogía adapta el tramo final del manga, se espera que la segunda película desarrolle varios de los combates que quedaron pendientes después del desenlace de la primera entrega.

Por el momento, los seguidores deberán esperar un anuncio de Ufotable o de las cuentas oficiales de Demon Slayer. Mientras tanto, Castillo Infinito I ya puede verse en Crunchyroll, junto con las temporadas anteriores y otros contenidos relacionados con el recorrido de Tanjiro Kamado.

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