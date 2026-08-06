LIV Golf 2026 en vivo: transmisión Ronda 1 hoy 6 de agosto desde Nueva York

El LIV Golf Nueva York 2026 inicia este 6 de agosto con la primera ronda desde Bedminster. Abraham Ancer y Carlos Ortiz compiten; sigue la transmisión en vivo por Claro Sports

La temporada 2026 de LIV Golf continúa este jueves 6 de agosto con la primera ronda del torneo de Nueva York, competencia que se disputa en el Trump National Golf Club Bedminster. La actividad comenzará a las 13:05 horas locales, 11:05 horas del centro de México, en un evento programado hasta el domingo 9 de agosto.

Las principales figuras del circuito buscarán sumar puntos importantes en uno de los últimos torneos antes de los campeonatos Individual y por Equipos. El certamen contará con el formato de 72 hoyos, salidas simultáneas y 57 golfistas, quienes competirán tanto por la clasificación individual como por la de sus respectivas franquicias.

La participación mexicana estará encabezada por Abraham Ancer y Carlos Ortiz, integrantes de Torque GC. La Ronda 1 del LIV Golf Nueva York 2026 podrá seguirse en vivo y de manera gratuita a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la transmisión completa desde el campo de Bedminster.

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