Charros de Jalisco vs Dorados de Chihuahua, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Charros y Dorados protagonizan un duelo clave de la Zona Norte con los playoffs de la LMB 2026 como objetivo y la emoción del béisbol mexicano en juego

La Liga Mexicana de Béisbol entra en su etapa más emocionante y cada juego puede definir el futuro de los equipos rumbo a los playoffs. Este miércoles 5 de agosto de 2026, los Charros de Jalisco y los Dorados de Chihuahua se enfrentan en un duelo clave de la Zona Norte, con objetivos distintos pero la misma necesidad: ganar.

Jalisco llega con la confianza de haber asegurado su boleto a la postemporada después de una espectacular victoria por 12-9 ante Chihuahua, un encuentro en el que Jared Walsh fue protagonista al conectar dos cuadrangulares, incluido el batazo de la victoria en la décima entrada. Ahora, Charros buscará mantener el impulso ante unos Dorados que necesitan responder para seguir con vida en la pelea.

Para el compromiso de este miércoles 5 de agosto, el duelo en la loma será entre Dereck Rodríguez (4-2, 3.41) vs Luis Iván Rodríguez (3-5, 4.68).

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Charros de Jalisco vs Dorados de Chihuahua hoy 5 de agosto?

El duelo entre Charros de Jalisco y Dorados de Chihuahua dará inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Héctor Espino.

¿Dónde ver en vivo el Charros de Jalisco vs Dorados de Chihuahua de la Liga Mexicana de Béisbol?

El juego de Charros de Jalisco y Dorados de Chihuahua, así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

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