Chivas vs Dallas en vivo la Leagues Cup 2026: horario y dónde ver el partido de la jornada 2

El Rebaño busca su primer triunfo del torneo ante un FC Dallas que llega con tres puntos y la portería en cero tras vencer a Querétaro

Partidos en vivo: Chivas vs Dallas | Claro Sports

Chivas disputará un partido decisivo para sus aspiraciones en la Leagues Cup 2026 cuando se enfrente al FC Dallas, este sábado 8 de agosto, en la segunda jornada de la Fase Uno. El encuentro se celebrará en el PayPal Park de San José, California, sede que funcionará como casa del conjunto rojiblanco durante este compromiso.

El Guadalajara llegará con la necesidad de sumar su primera victoria después de empatar 1-1 ante Los Angeles FC en su presentación. Denis Bouanga adelantó al cuadro angelino al minuto 38, pero Roberto Alvarado respondió poco después para igualar el marcador. En la tanda de penales, LAFC se impuso por 5-4 y se quedó con el punto adicional, mientras que el Rebaño obtuvo una unidad.

FC Dallas tuvo un comienzo más favorable al derrotar 2-0 al Querétaro en el Texas Health Mansfield Stadium. Santiago Moreno abrió el marcador al minuto 47 y Joaquín Valiente amplió la ventaja al 81. El portero Jonathan Sirois también fue determinante al realizar nueve atajadas y mantener su arco sin goles.

El resultado de la primera fecha deja al conjunto estadounidense con tres puntos, mientras que Chivas suma uno. El formato de la competencia concede tres unidades por victoria en tiempo reglamentario, dos al ganador de una tanda de penales y una al equipo que pierde desde los once pasos. Únicamente los cuatro mejores clubes de cada liga avanzarán a los cuartos de final, por lo que el margen de error será reducido para el equipo dirigido por Gabriel Milito.

Fecha, horario y dónde ver en vivo el Chivas vs Dallas de la Leagues Cup 2026

El partido entre Chivas y FC Dallas se jugará el sábado 8 de agosto de 2026, en el PayPal Park de San José. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, equivalentes a las 18:00 horas de California, 20:00 horas del centro de Estados Unidos y 21:00 horas del este.

La transmisión para territorio mexicano estará disponible en televisión abierta por Canal 5 y en señal de paga por TUDN. El encuentro también podrá seguirse mediante Apple TV, plataforma que transmite todos los partidos de la Leagues Cup 2026. En Estados Unidos, el calendario oficial también contempla las señales de FS1 y Univision.

Fecha: sábado 8 de agosto de 2026.

sábado 8 de agosto de 2026. Horario: 19:00 horas del centro de México.

19:00 horas del centro de México. Estadio: PayPal Park, en San José, California.

PayPal Park, en San José, California. Transmisión en México: Canal 5, TUDN y Apple TV. La programación puede estar sujeta a modificaciones de última hora por parte de las televisoras.

Alineaciones probables del Chivas vs Dallas para la jornada 2 de la Leagues Cup 2026

Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del encuentro, pero Gabriel Milito podría mantener la base que comenzó ante LAFC, con algunos ajustes para administrar el desgaste físico. Raúl Rangel apunta a continuar en la portería, acompañado por una estructura de tres centrales y carrileros con recorrido por las bandas. Sports Illustrated anticipa la posible inclusión de Kevin Castañeda y Jordan Carrillo.

La alineación probable de Chivas sería con Raúl Rangel en la portería; José Castillo, Luis Romo y Daniel Aguirre en la defensa; Bryan González, Rubén González, Kevin Castañeda y Richard Ledezma en el mediocampo; mientras que Jordan Carrillo y Roberto Alvarado jugarían por detrás de Armando ‘Hormiga’ González. Roberto Alvarado llega como una de las principales referencias ofensivas después de marcar el gol rojiblanco contra LAFC.

Por parte de FC Dallas, el entrenador Eric Quill podría realizar algunas modificaciones después del esfuerzo realizado ante Querétaro. Su posible formación estaría integrada por Jonathan Sirois; Shaq Moore, Nolan Norris y Osaze Urhoghide; Christian Cappis, acompañado en el mediocampo por Bernard Kamungo, Patrickson Delgado, Kaick Ferreira y Herman Johansson; con Petar Musa y Logan Farrington como atacantes. Sirois, Santiago Moreno y Joaquín Valiente fueron las figuras del estreno del conjunto texano.

El duelo podría enfrentar dos propuestas diferentes: Chivas buscará controlar la pelota, presionar desde campo contrario y generar superioridad por los costados, mientras que Dallas intentará aprovechar las transiciones y la presencia física de sus delanteros. El Rebaño generó varias oportunidades frente a LAFC, pero deberá mejorar su definición para convertir el dominio territorial en puntos.

Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Chivas vs Dallas

Contrario a algunas versiones que presentan el encuentro como el primero entre ambos clubes, Chivas y FC Dallas ya se enfrentaron oficialmente en la SuperLiga 2007. Aquel partido terminó empatado 1-1: el equipo estadounidense tomó la ventaja y José Antonio Olvera marcó el gol con el que Guadalajara rescató la igualdad. Por ello, el compromiso de 2026 será el segundo enfrentamiento oficial entre ambas instituciones.

Los antecedentes también incluyen partidos amistosos. En julio de 1997, Chivas derrotó 5-0 al entonces Dallas Burn en el Cotton Bowl, mientras que en 2001 ambos conjuntos empataron 2-2 durante un encuentro de preparación. La historia publicada por FC Dallas también recuerda el empate de la SuperLiga, torneo que funcionó como uno de los primeros formatos competitivos entre clubes mexicanos y estadounidenses.

En cuanto al momento reciente, Chivas registra un empate 1-1 contra LAFC, otro 1-1 ante Puebla, una victoria 1-0 sobre Juárez y derrotas frente a Toluca y Cruz Azul. FC Dallas, por su parte, venció 2-0 a Querétaro, empató sin goles con LA Galaxy, perdió 1-0 ante San Diego, igualó 2-2 con Portland y superó 2-1 a Colorado Rapids.

El enfrentamiento de la jornada 2 representa una oportunidad para que el Guadalajara convierta su desempeño en resultados y se mantenga cerca de los puestos de clasificación. Dallas intentará llegar a seis puntos y tomar ventaja dentro de la tabla de clubes de la MLS, mientras que una derrota dejaría al Rebaño obligado a ganar su último compromiso ante Seattle Sounders, programado para el miércoles 12 de agosto.

Te puede interesar