Mohamed Salah firma con Trabzonspor y abre una nueva etapa en Turquía

El delantero egipcio continuará su carrera en Turquía después de nueve temporadas con el Liverpool y buscará competir por títulos nacionales y europeos

El atacante firma por dos temporadas | @Trabzonspor

Mohamed Salah comenzará un nuevo capítulo en su carrera profesional. El delantero egipcio firmó un contrato por dos temporadas con el Trabzonspor, vínculo que se extenderá hasta el verano de 2028, después de cerrar una etapa de nueve años con el Liverpool. Su llegada representa uno de los movimientos más relevantes de la historia reciente de la Süper Lig y eleva las expectativas del conjunto de Trebisonda para la temporada 2026-27.

Un contrato histórico para el futbol turco

El Trabzonspor confirmó este jueves 6 de agosto la contratación del atacante de 34 años, quien llegó como agente libre luego de finalizar su relación con el Liverpool. El acuerdo contempla dos campañas y coloca a Salah como la principal figura del proyecto deportivo encabezado por el entrenador Fatih Tekke, que intentará competir contra Galatasaray, Fenerbahçe y Beşiktaş por el título de la liga turca.

De acuerdo con la información presentada por el club ante la Plataforma de Divulgación Pública de Turquía, el futbolista recibirá 17 millones de euros garantizados por cada temporada. La cifra se divide en un salario anual de 10 millones y un bono de firma de siete millones. El contrato también incluye incentivos por rendimiento y un porcentaje de los ingresos generados por productos oficiales que lleven el nombre del egipcio.

Yeni transferimiz Mohamed Salah, Başkanımız Ertuğrul Doğan’ın katılımıyla kendisini iki yıllık Kulübümüze bağlayan sözleşmeyi imzaladı ❤️💙 pic.twitter.com/dKsD9uV729 — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 6, 2026

La operación no representó un pago de transferencia para el Trabzonspor, debido a que Salah se encontraba libre. Sin embargo, el compromiso salarial y comercial convierte su contratación en una de las inversiones más importantes realizadas por un club turco. La institución también cubrirá una comisión para sus representantes equivalente al cinco por ciento de la remuneración bruta del jugador.

Salah fue recibido por miles de aficionados después de aterrizar en Turquía a bordo de un avión privado. Los seguidores del Trabzonspor se congregaron en el aeropuerto con banderas, bengalas y camisetas en los colores azul y burdeos. El delantero reconoció que nunca había vivido una recepción de esa magnitud y aseguró que su intención será trasladar esa ilusión al terreno de juego.

“Estoy muy feliz de estar aquí”, expresó el capitán de Egipto durante su presentación. El atacante también recordó que ha competido por trofeos en cada equipo de su trayectoria y planteó el mismo objetivo para su aventura en Turquía. Salah dejó claro que no considera su llegada como una etapa de retiro, sino como una oportunidad para ganar la liga y avanzar en las competencias europeas.

El futbolista apareció inicialmente con una camiseta marcada con el número 61, una cifra relacionada con el código regional de Trabzon y convertida en símbolo de la identidad del club. No obstante, se espera que utilice el dorsal 10 durante los partidos oficiales. El gesto fue interpretado como una forma inmediata de conectar con una afición que convirtió su llegada en un acontecimiento para la ciudad.

Salah deja una huella histórica en Liverpool

La llegada al Trabzonspor se produce después de que Salah decidiera terminar su ciclo en Anfield al concluir la temporada 2025-26. Liverpool había comunicado desde marzo que el delantero abandonaría el equipo tras alcanzar un acuerdo para cerrar su etapa. El egipcio llegó procedente de la Roma en 2017 y se consolidó como uno de los futbolistas más importantes en la historia de los Reds.

Durante nueve temporadas, Salah disputó 442 encuentros oficiales, anotó 257 goles y aportó 120 asistencias. Esos registros lo colocaron como el tercer máximo goleador histórico del Liverpool, únicamente por detrás de Ian Rush y Roger Hunt. Además, sus 191 goles y 93 asistencias en la Premier League constituyen las mayores cifras de un jugador del club dentro de la competición inglesa.

Su paso por Inglaterra estuvo acompañado por una etapa de éxito colectivo. Salah conquistó dos títulos de Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup y dos Copas de la Liga. También ganó cuatro veces la Bota de Oro de la Premier League y se convirtió en uno de los principales referentes africanos del futbol europeo.

La despedida del Liverpool tuvo un componente emocional. Salah agradeció a sus compañeros y aficionados por acompañarlo durante los mejores y los momentos más complicados de su carrera. El delantero afirmó que Liverpool seguirá siendo un hogar para él y su familia, aunque consideró que había llegado el momento de asumir un desafío diferente después de conquistar los principales títulos disponibles en Inglaterra.

En el Trabzonspor, Salah se incorporará a un equipo que terminó tercero en la Süper Lig 2025-26 y consiguió un lugar en la fase previa de la Europa League. El conjunto turco iniciará el campeonato nacional el 15 de agosto como visitante frente al Kasımpaşa, mientras que su primer partido de liga en casa está programado para el 23 de agosto ante el İstanbul Başakşehir. Esos encuentros podrían marcar el debut oficial del egipcio con su nuevo club.

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