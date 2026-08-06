Chelsea vs AC Milan en vivo: fecha, horario y dónde ver en vivo el partido amistoso de pretemporada 2026
Disfruta el partido desde el Estadio Gelora Bung Karno de Yakarta, Indonesia a través de la multiplataforma de Claro Sports
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Chelsea y AC Milan protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la pretemporada europea cuando se enfrenten este sábado 8 de agosto en el Estadio Gelora Bung Karno de Yakarta, Indonesia. Ambos clubes aprovecharán el compromiso para continuar con sus ajustes físicos y tácticos antes del comienzo de la temporada 2026-27.
El conjunto inglés llega con la necesidad de recuperar sensaciones después de sufrir dos derrotas consecutivas. El equipo dirigido por Xabi Alonso cayó 2-1 ante Tottenham y posteriormente perdió 1-0 frente a la Juventus, pese a controlar diferentes etapas del encuentro. Los Blues habían iniciado su preparación con una victoria de 6-4 sobre el Western Sydney Wanderers.
Los italianos, por su parte, permanecen invictos durante su preparación, aunque todavía no consigue una victoria. Los Rossoneri comenzaron con un empate 2-2 frente al Celtic, resultado conseguido gracias a un doblete de Francesco Camarda, y posteriormente igualaron 1-1 ante el Inter de Milan en Perth, con un penal convertido por Christopher Nkunku durante los minutos finales.
Jakarta! 🔜🔜🔜 pic.twitter.com/p74MU6L4Ml— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 6, 2026
Chelsea vs AC Milan en vivo: ¿Cuándo y a qué hora juegan el partido amistoso de pretemporada 2026?
El partido amistoso entre Chelsea y AC Milan se disputará este sábado 8 de agosto de 2026, en punto de las 6:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se celebrará en el Estadio Gelora Bung Karno de Yakarta, Indonesia, como parte de la gira de preparación de ambos equipos rumbo a la nueva temporada.
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
¿Dónde ver el Chelsea vs AC Milan en vivo, el partido amistoso de clubes 2026?
El Chelsea vs AC Milan se podrá seguir completamente en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports. La transmisión comenzará en punto de las 5:50 horas, tiempo del centro de México, diez minutos antes del inicio del partido programado para las 6:00 horas.
Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora
En Claro Sports continuamos con nuestra programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:
- Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)
- Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas
- Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas
- Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas
- Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas
- Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto
- México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas
- Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas
- Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas