Herediano entra en crisis y los fantasmas vuelven a aparecer

El Team vive un momento crítico en la Copa Centroamericana 2026.

Herediano volvió a tropezar en la Copa | Media Concacaf / Salvador Melendez

El presente de Herediano está muy lejos del que imaginaba el club al inicio del semestre. Después de conquistar los títulos nacionales que disputó en Costa Rica, el Team atraviesa un momento delicado en la Copa Centroamericana 2026, donde apenas suma un punto de seis posibles y quedó obligado a reaccionar si quiere evitar una nueva eliminación en la fase de grupos.

El empate sin goles ante Marathón en el debut y la posterior derrota frente a Alianza en El Salvador dejaron al conjunto dirigido por José Giacone en una posición comprometida. Además de los resultados, preocupa el rendimiento ofensivo: el equipo todavía no logró marcar un solo gol en el certamen, un déficit que explica gran parte de su complicada situación.

Tras la caída en el estadio Cuscatlán, Elías Aguilar fue uno de los primeros futbolistas en asumir responsabilidades y realizar una fuerte autocrítica por el nivel mostrado por el equipo. “Hay que ser autocríticos. Debemos mejorar sí o sí, porque este torneo se nos puso cuesta arriba; debemos ser sinceros. Tenemos que buscar lo más rápido posible sumar de a tres y esperar resultados”, afirmó el mediocampista.

Final del partido. pic.twitter.com/FwVxKRIm7b — Club Sport Herediano (@csherediano1921) August 6, 2026

Qué le queda a Herediano en la Copa Centroamericana

El experimentado volante reconoció que el plantel está lejos de la versión que mostró durante el último semestre, cuando consiguió levantar todos los títulos que disputó en el fútbol costarricense. “Evidentemente no es el mejor presente que queremos vivir, pero hay que enfrentarlo y ser autocríticos, ser humildes y entender que debemos trabajar y hacer las cosas de una mejor manera. En el último semestre nos llevamos los tres títulos que disputamos y debemos mejorar porque no nos está alcanzando para este nivel“, agregó.

Ahora el margen de error desapareció por completo. Herediano necesita sumar de a tres en sus dos compromisos restantes, frente a Real Estelí como visitante y Antigua GFC como local, para mantener opciones reales de avanzar a los cuartos de final. Incluso ganando ambos encuentros, el equipo podría depender de otros resultados dentro del Grupo B.

Aguilar también hizo referencia al aspecto anímico que atraviesa el plantel y pidió personalidad para revertir la situación. “Sabemos que como grupo debemos salir adelante y tener esa personalidad. Hay que ser valientes. Tal vez no estamos en nuestro mejor momento de confianza con la pelota o no tomamos las mejores decisiones. Hay que entrenarse el doble porque estamos representando a una institución muy grande”, expresó.

Más allá del mal momento internacional, en Herediano saben que todavía están a tiempo de cambiar el rumbo. Sin embargo, el margen de reacción es cada vez menor y el próximo duelo en Nicaragua frente a Real Estelí aparece como una verdadera final. Una nueva derrota no solo dejaría al Team al borde de la eliminación, sino que alimentaría los fantasmas de repetir el fracaso sufrido en la edición anterior de la Copa Centroamericana.

Te puede interesar –