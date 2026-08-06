América de Cali responde en cancha: puntaje ideal y arco invicto en la Liga BetPlay

Mientras se resuelve el lío jurídico con Yhormar Hurtado ante la denuncia de alineación indebida, el ‘Escarlata’ vuela en las primeras tres fechas.

América de Cali logra puntaje ideal | Vizzor

El campeonato arrancó con buen sabor para el América de Cali. Al menos en la cancha, el cuadro dirigido por David González ha logrado salir de la crisis con la que terminó el pasado semestre. Las duras eliminaciones, tanto de Liga como Sudamericana, cayeron muy mal entre los hinchas del ‘Escarlata’, cargando más presión para el remate del año en aras de volver a conquistar títulos.

De tres pruebas hasta ahora en Liga, todas han tenido acierto. Paralelo a eso, en Copa BetPlay, sacó adelante la llave de fase 1B ante Real Cartagena, la cual le permitió instalarse en los octavos de final. Por ahora va siendo un semestre sin contratiempos en el inicio, a medida de que el equipo se reconcilia con la afición.

No todo ha podido ser perfecto. La suspensión provisional a Yhormar Hurtado, por presunta alineación indebida al haber militado en tres equipos, tiene en vilo a la dirigencia roja y al propio equipo, pues hay cierto riesgo de perder puntos en el escritorio. Mientras tanto, América va respondiendo con victorias y buenos argumentos futbolísticos.

En los planes, claramente, estaba el triunfo en el debut frente al Inter de Bogotá por 0-2, además de la brutal paliza a Boyacá Chicó por 7-0 en casa. A esto se le sumó un golpe certero, ya que derrotó a Once Caldas en Palogrande después de 19 años. Bastó un gol de Dany Rosero para sentenciar el triunfo, que pudo ser más abultado de no ser por algunas carencias en definición y la presencia de Joan Felipe Parra, golero de los albos.

David González, con deseos de un buen final de año

En rueda de prensa, el timonel ‘Escarlata’ afirmó que espera una respuesta rápida en la situación de Hurtado. Respecto al nivel del equipo, sabe que la intención es darle la vuelta al mal sabor de la primera parte del año y cristalizar la mentalidad campeona.

“Lo teníamos en la cabeza. Sabemos que estamos para empezar a cambiar y escribir páginas que ojalá tengan un buen final. (…) Felicitar a estos chicos que vienen haciendo las cosas muy bien, esperando que podamos tener una respuesta pronta por la situación de Yhormar. Nos apareció tan de repente la suspensión y nos tocó traer un jugador por tierra”, aseguró.

Nacional, el próximo reto sin Mateo Castillo

El lateral derecho sufrió una lesión en su tobillo tras recibir una dura entrada de Jader Quiñones. Eso lo obligó de inmediato a marcharse cerca del final del compromiso, hecho que prendió las alarmas en el banco del América. Todo es incertidumbre con esa posición: su competencia es Hurtado, precisamente suspendido de manera temporal.

Ese es el lunar que tendrá América para el clásico ante Atlético Nacional. Se espera un Pascual Guerrero teñido de rojo, pues el ‘Escarlata’ espera certificar ante un ‘gigante’ todo lo que ha venido sembrando en las primeras semanas. Dicho duelo está pactado para el domingo 9 de agosto a partir de las 8:15 p.m. (hora COL).

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