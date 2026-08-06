Real Madrid hace oficial a Yan Diomande y lo firma hasta 2033… ¡por 140 millones de euros!

El atacante costamarfileño se convierte en el sexto refuerzo de José Mourinho tras el acuerdo alcanzado entre el club blanco y el RB Leipzig

El Real Madrid hizo oficial el fichaje de Yan Diomande, quien dejó al RB Leipzig para incorporarse al equipo dirigido por José Mourinho. La institución española informó que el delantero quedó vinculado durante las próximas siete temporadas, por lo que su contrato tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2033.

El comunicado del conjunto blanco confirmó el acuerdo con el Leipzig, pero no reveló las cifras de la operación. De acuerdo con MARCA, el club alemán recibirá 125 millones de euros fijos, cantidad que podría alcanzar los 140 millones mediante el cumplimiento de diferentes objetivos establecidos en el traspaso.

Con esos números, Diomande se convertiría en la contratación más cara realizada por el Real Madrid. El Leipzig obtendría una diferencia considerable por el futbolista, a quien había incorporado un año antes procedente del Leganés por alrededor de 20 millones de euros, según la información publicada por el medio español.

El internacional de Costa de Marfil llega después de una temporada en la que registró 13 goles y nueve asistencias con el conjunto alemán. Además, terminó como el futbolista de la Bundesliga con más regates completados y posteriormente tuvo participación con su selección en el Mundial de 2026.

La negociación atravesó diferentes etapas durante los últimos días. Aunque el acuerdo entre los clubes estaba encaminado, diferencias entre los representantes del jugador retrasaron la operación. MARCA también reportó que Diomande había alcanzado previamente un entendimiento con el Paris Saint-Germain, pero la intervención del Real Madrid modificó el rumbo de su futuro.

El atacante de 19 años puede desenvolverse por los dos costados del campo, aunque su posición habitual es la banda derecha. Su capacidad para jugar en diferentes zonas ofensivas ofrece una nueva alternativa a Mourinho dentro de una plantilla que también cuenta con Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo y Endrick.

Diomande es el sexto refuerzo del Real Madrid para la nueva temporada. Antes de cerrar su incorporación, el club había contratado a Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Carlos Espí, con movimientos destinados a renovar diferentes sectores del plantel de Mourinho.

Según las cifras publicadas por MARCA, el Real Madrid pagó 55 millones de euros por Cucurella, 20 millones por Dumfries y 25 millones por Espí, mientras que Konaté y Bernardo Silva llegaron sin costo de transferencia. La incorporación de Diomande eleva la inversión del club y también aumenta la competencia en el ataque, por lo que la directiva deberá trabajar ahora en posibles salidas antes del cierre del mercado.

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