Cobán Imperial vs Achuapa en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Cobán Imperial vs Achuapa, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Cobán Imperial y Achuapa se enfrentan este domingo 19 de abril en el estadio Verapaz José Ángel Rossi por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro pone frente a frente a dos equipos que buscan cerrar el campeonato sumando puntos. En el último enfrentamiento entre ambos, Cobán Imperial se impuso por 1-0.

Los Príncipes Azules llegan a este compromiso tras caer 0-2 frente a Malacateco en la jornada anterior. El equipo se mantiene con 52 puntos en la tabla acumulada y todavía no tiene asegurada la permanencia. En un contexto donde seis equipos están separados por pocos puntos en la parte baja, el conjunto cobanero está obligado a ganar para no depender de otros resultados en las últimas fechas. La diferencia de gol también puede jugar un papel clave en esta definición.

Por su parte, Achuapa atraviesa un escenario definido. En su último partido perdió 0-3 frente a Xelajú MC y, con ese resultado, confirmó matemáticamente su descenso a la Primera División. El equipo no logró revertir su situación en la tabla acumulada y llega a esta jornada sin margen competitivo en la lucha por la permanencia, aunque buscará cerrar su participación con un mejor rendimiento.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Cobán Imperial vs Achuapa de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Cobán Imperial y Achuapa está programado para el domingo 19 de abril a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Verapaz Jose Angel Rossi. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Cobán Imperial vs Achuapa hoy

Ni Cobán Imperial ni Achuapa cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Martín García y Álvaro García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Cobán Imperial : Tomás Casas, Blady Aldana, Marcos Acosta, Thales Moreira, Eduardo Soto, Marco Rivas, Byron Leal, Bryan Lemus, Janderson Pereira, Oscar Mejía, Uri Amaral. DT : Martín García.

: Tomás Casas, Blady Aldana, Marcos Acosta, Thales Moreira, Eduardo Soto, Marco Rivas, Byron Leal, Bryan Lemus, Janderson Pereira, Oscar Mejía, Uri Amaral. : Martín García. Achuapa: Luis Fernando Ruiz, Carlos Castrillo, Carlos Santos, Dayron Suazo, José Corado, Isaías de León, Randall Corado, Kevin Tiul, Kevin Castillo, Erick Sánchez, Alexis Matta. DT: Álvaro García.

Antecedentes y últimos resultados del Cobán Imperial vs Achuapa en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Cobán Imperial y Achuapa:

1 de marzo de 2026 | Achuapa 0-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura

26 de octubre de 2025 | Achuapa 2-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

16 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Achuapa | Torneo Apertura

19 de abril de 2025 | Cobán Imperial 3- Achuapa | Torneo Clausura

16 de febrero de 2025 | Achuapa 0-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura

Te puede interesar