Posibles alineaciones de América de Cali vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Diablos Rojos y Embajadores vivirán una contienda trascendental, pues están al borde del grupo de clasificación.

América de Cali y Millonarios llegan al borde de la clasificación.

Este va a ser un partidazo garantizado. Además de tratarse de uno de los grandes clásicos del fútbol colombiano, América de Cali y Millonarios viven un momento de mucho nerviosismo. Ambos equipos están peleando por las plazas al borde del grupo de clasificación y un error en este punto podría costarles el avance a la siguiente instancia en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Posible alineación de América de Cali para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría América de Cali: Jean Fernandes; Luis Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Ómar Bertel; Joel Romero, Rafael Carrascal, José Cavadía; Yeison Guzmán, Daniel Valencia y Tomás Ángel. D.T.: David González.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así forma Millonarios: Guillermo de Amores; Andrés Llinás, Álex Moreno Paz, Edgar Elizalde; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Danovis Banguero; Leonardo Castro y Falcao García. D.T.: Fabián Bustos.

¿Cómo y dónde ver América de Cali vs Millonarios por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Al tratarse de uno de los grandes clásicos del fútbol colombiano, este partido solamente se podrá ver a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de América de Cali

15.04.2026 | América de Cali 2-1 Alianza Atlético.

09.04.2026 | Macará 1-1 América de Cali.

05.04.2026 | Cúcuta Deportivo 2-0 América de Cali.

02.04.2026 | América de Cali 2-0 Atlético Bucaramanga.

30.03.2026 | Independiente Medellín 2-1 América de Cali.

Últimos partidos de Millonarios

15.04.2026 | Millonarios 1-0 Boston River.

12.04.2026 | Millonarios 1-1 Santa Fe.

07.04.2026 | O’Higgins 2-0 Millonarios.

02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios.

30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.

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