Mixco vs Aurora en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Mixco vs Aurora, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

Mixco y Aurora FC se enfrentan este domingo 19 de abril en el estadio Santo Domingo de Guzmán por la jornada 21 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro reúne a dos equipos con objetivos distintos en la recta final del campeonato, en un contexto donde cada punto empieza a definir posiciones. En el último cruce entre ambos en este torneo, igualaron 1-1.

Mixco llega a este compromiso ubicado en la parte alta de la tabla, con una campaña sostenida en las últimas jornadas. En su presentación más reciente empató 2-2 ante Mictlán como visitante, resultado que le permitió seguir sumando. En sus últimos partidos ha mostrado regularidad en ataque, lo que lo mantiene como uno de los equipos con mayor producción ofensiva del campeonato.

Por su parte, Aurora FC afronta el partido con la necesidad de sumar para mejorar su ubicación en la tabla. En la fecha anterior cayó 0-1 frente a Marquense, en un resultado que complicó sus aspiraciones. El equipo ha tenido dificultades para sostener resultados en las últimas jornadas y buscará corregir ese aspecto en su visita a Mixco.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Mixco vs Aurora de la jornada 21 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Aurora está programado para el domingo 19 de abril a las 13:00 horas y se disputará en el Estadio Santo Domingo de Guzman. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Aurora hoy

Ni Mixco ni Aurora cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de la jornada 21 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco : Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González, Kennedy Rocha, Óscar González, Diego Marroquín, Edilson Reyes, Eliser Quiñones, Nicolás Martínez. DT : Fabricio Benítez.

: Jeshua Urizar, Nixson Flores, Manuel Moreno, Facundo González, Kennedy Rocha, Óscar González, Diego Marroquín, Edilson Reyes, Eliser Quiñones, Nicolás Martínez. : Fabricio Benítez. Aurora: Liborio Sánchez, Allan García, Daniel Baján, Luis Cardona, Carlos Monterroso, Alex Díaz, Pablo Mingorance, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen, Nicolas Lovato, Alejandro Galindo. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Aurora en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Aurora:

1 de marzo de 2026 | Aurora 1-1 Mixco | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Mixco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura

24 de octubre de 2028 | Aurora 2-1 Mixco | Copa de Guatemala

17 de octubre de 2018 | Mixco 1-0 Aurora | Copa de Guatemala

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