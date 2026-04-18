¡Ilusión perdida! Turco Mohamed anticipa su retiro y cierra la puerta a la selección mexicana

El técnico de Toluca revela que ya no buscará dirigir a México, fija su retiro a corto plazo y solo contemplaría a Argentina como opción

Antonio Mohamed habló sobre su futuro. El técnico de Toluca, en entrevista exclusiva con Claro Sports, abordó el cierre de su carrera, su postura definitiva sobre la selección mexicana y el único escenario en el que consideraría dirigir a nivel internacional.

De cara al duelo de la fecha 15 del Clausura 2026 ante América, el estratega explicó que su decisión sobre selecciones ya está tomada tras no haber sido considerado en el proceso rumbo al Mundial 2022, lo que marcó un punto de quiebre en sus aspiraciones.

Mohamed fue directo sobre el tema del Tri, asegurando que si tuvo interés de tomar las riendas del equipo, pero dejando claro que esa etapa quedó atrás tras el proceso de elección de técnico. “La selección y el mundial por lo menos ya lo descarté. Yo tenía mucha ilusión de dirigir a México este mundial hace 3 años cuando estaban eligiendo y no me eligieron, y ahí se me fue la ilusión de una selección”.

Antonio Mohamed, en exclusiva para Claro Sports | Imago 7

El entrenador profundizó en ese cierre, señalando que no insistirá en una oportunidad que ya considera terminada dentro de su trayectoria profesional. “Sí, sí, ya está, ya pasó, ya pasó. La selección mexicana en este momento es para el Vasco, para Rafa y después los que vayan jóvenes, los que se están preparando ahora. Siempre hay un momento; cuando no estás, no te tocó, no te tocó. No hay que golpear la puerta. La puerta estaba abierta, estaba la posibilidad, no se dio. Por algo pasan las cosas y hay que saber aceptar y mirar para otro lado y ya está”.

En esa misma línea, Mohamed delimitó el único escenario en el que volvería a contemplar dirigir una selección, descartando cualquier otro proyecto internacional. “Argentina nada más. Sí, después si no, me quedo en mi casa. Solamente si no, lo veo por televisión, hincho para Argentina o para México. No hay más. No voy a ir a otra selección para enfrentarme a los que me caen bien”.

Se acerca el retiro de Mohamed

Más allá del plano internacional, el técnico argentino también proyectó el final de su carrera en los banquillos, vinculándolo directamente con su entorno familiar y el desgaste emocional del cargo. “Voy hasta donde mi hijo quiera. Cuando mi hijo ya se largue solo, dejo de dirigir y ya me dedico a mi nieto que está pronto a nacer dentro de tres semanas”.

“Estoy muy ilusionado con eso, para mí es un volver a la vida. Me veo hasta donde mi hijo me tire el carrete y después le dejaré a los más jóvenes el lugar. Ya tengo 56 recién cumplidos y veremos cuántos años más, no muchos más y después disfrutar desde otro lugar.”

El ‘Turco’ explicó que la intensidad con la que vive cada partido ha sido un factor determinante para pensar en el retiro en el corto plazo. “Aquí el estrés es muy grande y yo siento mucho estrés cada partido que disputo porque lo vivo con esa intensidad, con esas ganas, igual la quinta fecha que la final de campeonato. Para mí no hay partido medio, la adrenalina que siento es la misma y después el estrés postpartido es el mismo. Entonces la ilusión es esa: disfrutar hasta donde me dé y dejarle la estafeta a mi hijo”.

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