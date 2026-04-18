Patada al rostro deja a jugador inconsciente y desata caos en Champions asiática

Jairo da Silva fue noqueado por una chilena de Majrashi; expulsión, reclamos por asistencia y actualización médica tras el impacto

El brasileño fue trasladado al hospital | ESPN

El delantero brasileño del Johor Darul Ta’zim, Jairo da Silva, quedó inconsciente y sufrió una grave lesión facial tras recibir una patada en el rostro durante el partido ante Al-Ahli, correspondiente a los cuartos de final de la Champions League asiática, disputado en el King Abdullah Sports City.

La acción ocurrió al minuto 36, en una jugada dividida. Ali Majrashi intentó despejar con una chilena ante la llegada de Da Silva, quien atacaba el balón. El botín impactó de lleno en la cara del atacante, que cayó de espaldas y quedó inmóvil sobre el césped, generando una reacción inmediata de alarma entre los futbolistas.

Los jugadores del Johor corrieron a auxiliar a su compañero y a exigir atención médica urgente. Algunos encararon a Majrashi, lo que elevó la tensión en el campo. El defensor saudí, al percatarse de la gravedad del golpe, se llevó las manos a la cabeza y rompió en llanto.

La situación se agravó por la tardanza en el ingreso de las asistencias. El capitán del Johor, Natxo Insa, reaccionó con desesperación: corrió hacia la zona donde se encontraba el personal médico, reclamó de forma airada, pateó objetos a un costado del campo y terminó por tomar una camilla para llevarla él mismo hasta donde estaba Da Silva.

NOCHE DE TENSIÓN Y DRAMA 😨⚽️



Jairo da Silva sufrió una lesión grave tras un fuerte golpe en el rostro propinado por Ali Majrashi durante el partido entre Johor Darul Ta'zimvs vs Al Ahli.

Majrashi fue expulsado y terminó entre lágrimas. El partido siguió… pero nada fue igual.… pic.twitter.com/H6uZphVFvM — Claro Sports (@ClaroSports) April 17, 2026

Finalmente, el cuerpo médico ingresó para atender al futbolista, que fue inmovilizado y retirado del campo. El árbitro expulsó a Majrashi al minuto 41 tras revisar la acción. El incidente dejó una escena de caos que marcó el desarrollo del partido.

En lo deportivo, Johor había tomado ventaja 1-0 al momento del incidente. Sin embargo, el contexto cambió por completo. Al-Ahli, pese a quedarse con un hombre menos, empató antes del descanso con gol de Franck Kessié y en la segunda mitad concretó la remontada para ganar 2-1.

Tras el impacto, Da Silva fue trasladado a un hospital en Jeddah, donde se le realizaron estudios para descartar daños mayores. El club confirmó que el delantero sufrió una conmoción y una lesión facial que requirió intervención quirúrgica, particularmente por una laceración en la zona del labio.

De acuerdo con los reportes médicos, la cirugía fue exitosa y permitió atender las heridas provocadas por el golpe. Horas después, el Johor Darul Ta’zim informó que Da Silva fue dado de alta. El delantero se encuentra estable y en proceso de recuperación.

El futbolista compartió sensaciones sobre lo ocurrido y su estado tras la cirugía. “Sentía que no tenía esta parte aquí”, explicó señalando la zona de la mandíbula afectada por el impacto durante la jugada. Da Silva confirmó la mejoría tras el procedimiento médico: “Ahora está muy bien”.

Te puede interesar