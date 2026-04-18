América y sus tres finales para evitar el desastre total de Jardine

La recta final del Clausura 2026 de la Liga MX ubica a unas Águilas en una posición complicada en busca de salvar su semestre

Jardine, ante tres rivales que podrían terminar su proceso. | Imago7.

América vive uno de los momentos más delicados desde la llegada de André Jardine. A partir de la eliminación en la Concacaf Champions Cup a manos del Nashville SC, con ese 0-1 en el Estadio Azteca que ya muchos llaman el ‘Banortazo’, la atención se ha concentrado en Coapa. No solo por el resultado, sino por lo que representa: otro fracaso internacional que se suma a una tendencia preocupante y que puede llegar a repercutir en la Liga MX.

A lo largo de su gestión, Jardine ha acumulado una serie de golpes en competencias internacionales que han ido desgastando la confianza en su proceso:

Leagues Cup | 8 de agosto de 2023: Eliminación en octavos de final ante Nashville SC en tanda de penaltis, marcada por la polémica repetición de un disparo tras intervención del VAR.

Eliminación en octavos de final ante Nashville SC en tanda de penaltis, marcada por la polémica repetición de un disparo tras intervención del VAR. Concacaf Champions Cup | 30 de abril de 2024: Pachuca elimina al América en semifinales tras una serie cerrada.

Pachuca elimina al América en semifinales tras una serie cerrada. Leagues Cup | Agosto de 2024: Colorado Rapids deja fuera al América en cuartos de final luego de resistir y ganar en penaltis.

Colorado Rapids deja fuera al América en cuartos de final luego de resistir y ganar en penaltis. Concacaf Champions Cup | 8 de abril de 2025: Cruz Azul elimina al América en cuartos de final con marcador global de 2-1.

Cruz Azul elimina al América en cuartos de final con marcador global de 2-1. Mundial de Clubes (repechaje) | 31 de mayo de 2025: Derrota ante LAFC tras un colapso en los minutos finales y tiempos extra.

Derrota ante LAFC tras un colapso en los minutos finales y tiempos extra. Leagues Cup | Agosto de 2025: América queda eliminado en fase de grupos, un hecho inédito en la era Jardine.

América queda eliminado en fase de grupos, un hecho inédito en la era Jardine. Concacaf Champions Cup | 14 de abril de 2026: Nashville SC elimina nuevamente al América en cuartos de final con un 0-1 en el Estadio Azteca.

El proyecto del técnico brasileño, que en su momento ilusionó con la construcción de un equipo dominante y que sabemos alcanzó su punto máximo al ganar el primer tricampeonato en torneos cortos (quedándose a nada de un tetracampeonato), hoy se encuentra bajo presión. Las Águilas han dejado escapar oportunidades clave fuera del país y ahora trasladan toda esa tensión al torneo local, donde su margen de error prácticamente ha desaparecido.

Las tres finales que definirán el futuro del América

Con la eliminación internacional consumada, el enfoque se traslada por completo a la Liga MX, donde el América se juega la temporada en tres partidos que ya son catalogados como finales: Toluca, Atlas y León.

Las Águilas llegan con 19 puntos y una diferencia de goles de +2, lo que las ubica en el séptimo lugar. Sin embargo, la tabla está apretada y cualquier tropiezo podría sacarlos de la zona de clasificación (recordemos que para el Clausura 2026 avanzarán los primeros ocho de la tabla eliminando el Play In).

El primer examen es inmediato. Este sábado 18 de abril, América enfrenta a Toluca, un rival que marcha en la parte alta con 27 puntos. Una derrota no solo significaría otro golpe anímico, sino que abriría la puerta para que equipos como León o Atlas, que enfrentan compromisos accesibles, puedan superarlos en la clasificación.

El escenario más complejo aparece si América no logra sumar ante Toluca. En ese caso, se vería obligado a jugarse su pase a la Liguilla en las últimas dos jornadas: visitando a León en la fecha 16 y recibiendo a Atlas en la 17, en duelos directos contra rivales que pelean exactamente por lo mismo.

Todo puede cambiar en cuestión de una semana. Un resultado positivo ante Toluca podría darle aire al equipo y encaminar su clasificación sin tanto sufrimiento. Pero una derrota podría desencadenar un cierre de torneo lleno de presión, donde cada error podría costar la temporada.

En Coapa lo saben: estas tres finales no solo definen el torneo, también pueden marcar el destino de André Jardine. De no responder en este momento crítico, el proyecto que alguna vez prometió una era dorada podría terminar señalado como uno de los mayores fracasos recientes del club.

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