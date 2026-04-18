Florentino Pérez haría una limpia de jugadores en el Real Madrid tras el fracaso en Champions League

Al menos cuatro jugadores del Real Madrid dejarían Valdebebas tras el Mundial 2026, una situación derivada por los fracasos de esta temporada

Florentino Pérez prepara cambios en el Real Madrid | Reuters

La eliminación del Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League frente al Bayern Munich en el Allianz Arena no solo significó un fracaso deportivo, sino que habría marcado un antes y un después en la planificación institucional. Este resultado habría sido interpretado como la confirmación de una tendencia preocupante en el rendimiento del equipo, detonando una reflexión profunda en la cúpula directiva sobre el rumbo actual del proyecto.

En ese contexto, Florentino Pérez ya estaría valorando la ejecución de una reestructuración significativa en la plantilla. La intención sería llevar a cabo una “limpia” de al menos cuatro jugadores tras la disputa del Mundial de 2026, con el objetivo de renovar perfiles, reducir inconsistencias competitivas y reconfigurar el equilibrio del vestuario de cara a un nuevo ciclo.

La situación deportiva tampoco acompaña en el ámbito doméstico. Bajo la gestión de Álvaro Arbeloa, el equipo apunta a cerrar la temporada sin títulos, salvo que ocurra un escenario prácticamente milagroso en LaLiga. Actualmente, el conjunto blanco se encuentra a nueve puntos del FC Barcelona con siete jornadas por disputarse, lo que obliga a una combinación improbable de resultados, incluyendo al menos tres derrotas del líder, para mantener vivas las aspiraciones.

Con este panorama, la directiva ya estaría evaluando decisiones concretas. De acuerdo con información de The Athletic, cuatro futbolistas tendrían un futuro incierto dentro del club: David Alaba, Raúl Asencio, Dani Ceballos y Gonzalo García. Todos ellos llevan tiempo apareciendo en distintos rumores, lo que refuerza la idea de que su continuidad está lejos de estar garantizada.

Entre estos casos, el de David Alaba se presenta como el más sencillo de resolver desde el punto de vista contractual. Su vínculo finaliza en junio y, hasta ahora, no existirían señales claras de una posible renovación, lo que facilitaría una salida sin mayores complicaciones administrativas ni económicas para el club.

Más compleja sería la situación de Raúl Asencio, quien mantiene contrato hasta 2031. Una eventual salida implicaría encontrar un club dispuesto a asumir su ficha, además de negociar condiciones de traspaso que podrían incluir una reducción en su valor o fórmulas alternativas como cesiones con opción de compra, lo que añade un grado mayor de dificultad a la operación.

Finalmente, el caso de Dani Ceballos se sitúa en un punto intermedio, ya que el propio jugador estaría considerando un cambio de equipo en busca de más minutos. Esta postura encajaría con la intención del club de aligerar la plantilla tras una temporada irregular. En paralelo, el reporte también señala que el Real Madrid tendría en la mira el regreso de Endrick, actualmente cedido en el Lyon, cuyo crecimiento reciente lo posicionaría como una alternativa interesante para reforzar el ataque en el corto plazo.

Te puede interesar: