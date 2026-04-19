Luis Díaz, repartidor de lujo en una nueva consagración del Bayern Múnich

Luis Díaz volvió a ser protagonista en Alemania e hizo una valiosa contribución para un nuevo título del Bayern Múnich. Luis Díaz ante Stuttgart por la Bundesliga | Gintare Karpaviciute, Reuters

Luis Díaz prácticamente selló un nuevo título con el Bayern Múnich, esto tras el triunfo de su equipo contra Stuttgart por la fecha 30 de la Bundesliga.

Si bien todavía faltan un par de jornadas más para que el rentado alemán termine, ya no hay posibilidades de que ninguno de los rivales iguale o supere los puntos del Bayern, motivo por el cual el campeonato está asegurado.

Hubo un par de minutos de incertidumbre al inicio de ese partido porque Stuttgart abrió el marcador, pero luego ‘Lucho’ fue uno de los jugadores que encaminó la remontada, aunque antes apareció Raphael Guerreiro para poner el empate parcial.

En una contra que inició por el sector derecho, el ‘Guajiro’ le puso un pase a Nicolas Jackson luego de un destello de velocidad por esa banda. El ex Chelsea ya solo frente al arco puso en ventaja al Bayern.

Luis Díaz y Nicolas Jackson celebrando | Michaela Stache, Reuters

Doble asistencia para cerrar su partido

Tan solo unos instantes después de ese tanto de Jackson, Díaz volvió a vestirse de ’10’ y a quien asistió fue a Alphonso Davies. En menos de cinco minutos el extremo aportó dos pases a gol, pues el primero fue al 33′ y el otro al 37′.

Antes del cierre de la primera mitad Luis intentó convertir con algunas aproximaciones que tuvo, pero en esta ocasión el ‘Cafetero’ no logró tener la contundencia que ha mostrado en otros partidos.

A pesar de ser uno de los destacados del arranque del compromiso, para el complemento Vincent Kompany decidió sustituirlo por Michael Olise, seguramente pensando en lo que resta de temporada, en la que está en juego el pase a la final de la Champions League y de la Copa de Alemania.

Con la salida de Luis Díaz el Bayern Múnich perdió un poco esa polifuncionalidad que ofrece el nacido en Barrancas, aunque eso no fue impedimento para que Harry Kane aumentara el marcador y lo sentenciara en un 4-2.

Su segundo título en Alemania

Con la Bundesliga asegurada desde la matemática, Luis Díaz suma así su segundo título desde que fichó con el Bayern Múnich, pues el primero fue unas semanas después de su llegada al elenco bávaro.

El 16 de agosto del año pasado el colombiano ganó la Supercopa de Alemania, precisamente ante el Stuttgart. En ese encuentro el extremo anotó uno de los goles de su equipo.

Solo es cuestión de tiempo para que ‘Lucho’ festeje en la Bundesliga, pero el foco no se puede perder para que cierre bien la temporada y pueda llegar de la mejor forma al Mundial con la Selección Colombia.

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